У Тулі лунають вибухи, можливі влучання – ЗМІ

У російському місті Тула місцеві повідомляють про вибухи. Попередньо, вибух БПЛА в районі території Щеглівського Валу у Тулі. Невідомі БПЛА продовжують атакувати. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає УНН.

Деталі

Очевидці повідомляють, що вибухи лунають у районі російського заводу, де збирають ЗРК "Панцир-С/С1", а також модернізують бронетехніку. Які результати — поки невідомо.

Контекст

Раніше у міноборони рф заявили про збиті безпілотники у Смоленській та Тульській областях.

У росії заявили про збитий безпілотник в Орловській області