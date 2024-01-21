У Тулі лунають вибухи, можливі влучання – ЗМІ
Київ • УНН
Повідомляється про вибухи біля російського заводу в Тулі, де збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С/С1" та бронетехніку. Причиною називають невідомі БПЛА, які атакували територію.
У російському місті Тула місцеві повідомляють про вибухи. Попередньо, вибух БПЛА в районі території Щеглівського Валу у Тулі. Невідомі БПЛА продовжують атакувати. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає УНН.
Деталі
Очевидці повідомляють, що вибухи лунають у районі російського заводу, де збирають ЗРК "Панцир-С/С1", а також модернізують бронетехніку. Які результати — поки невідомо.
Контекст
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