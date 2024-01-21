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У Тулі лунають вибухи, можливі влучання – ЗМІ

У Тулі лунають вибухи, можливі влучання – ЗМІ

Київ • УНН

 • 32536 перегляди

Повідомляється про вибухи біля російського заводу в Тулі, де збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С/С1" та бронетехніку. Причиною називають невідомі БПЛА, які атакували територію.

У російському місті Тула місцеві повідомляють про вибухи. Попередньо, вибух БПЛА в районі території Щеглівського Валу у Тулі. Невідомі БПЛА продовжують атакувати. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає УНН.

Деталі

Очевидці повідомляють, що вибухи лунають у районі російського заводу, де збирають ЗРК "Панцир-С/С1", а також модернізують бронетехніку. Які результати — поки невідомо.

Контекст

Раніше у міноборони рф заявили про збиті безпілотники у Смоленській та Тульській областях.

У росії заявили про збитий безпілотник в Орловській області20.01.24, 22:33 • 32046 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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