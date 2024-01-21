В Туле раздаются взрывы, возможны попадания - СМИ
Сообщается о взрывах возле российского завода в Туле, где собирают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С/С1" и бронетехнику. Причиной называют неизвестные БПЛА, которые атаковали территорию.
ЕС разработал проект мирного плана из десяти пунктов для урегулирования израильско-палестинского конфликта
Европейский Союз (ЕС) разработал проект мирного плана из десяти пунктов для урегулирования израильско-палестинского конфликта, который предусматривает создание независимого палестинского государства, живущего в мире с Израилем. Проект появился накануне встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
На оккупированных территориях россияне создают пропагандистские группы из пенсионеров - ЦНС
Россияне формируют пропагандистские группы из пенсионеров на оккупированных территориях, чтобы склонить общественное мнение в пользу Путина, сообщает Центр национального сопротивления. Этих пенсионеров используют для того, чтобы они рассказывали местным СМИ о своих плохих условиях жизни при Украине и агитировали за Путина.
В Украину вскоре приедет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - Галущенко
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Украину на фоне обострения проблем на Запорожской АЭС из-за ухудшения состояния оборудования. Несмотря на то, что российские оккупанты разрешили экспертам МАГАТЭ доступ к станции, ситуация приближается к критической точке.
В России сбили беспилотники в Смоленской и Тульской областях
Российские системы противовоздушной обороны сбили один беспилотник над Смоленской областью и еще один над Тульской областью, в результате чего никто не пострадал и не погиб. Инцидент, о котором сообщило Министерство обороны, произошел 20 января.
На Закарпатье супруги напали на пограничный наряд, есть пострадавшая
На Закарпатье, Украина, пара напала на пограничный патруль во время досмотра автомобиля, ранив одного офицера. Пару, ранее известную за незаконную деятельность, теперь обвиняют по нескольким пунктам, включая угрозу или насилие в отношении офицера.
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай - Reuters
В 2023 году Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай, распределяя 107 миллионов тонн в год. Несмотря на западные санкции против России, спрос Китая на более дешевую нефть, как сообщается, поднял цены на российскую нефть выше 60 долларов.
На Сумщине городской голова и начальник РВА подрались из-за вазонов на Аллее славы
Спор относительно размещения вазонов на Аллее Славы в Ромнах, Сумская область, Украина, привел к физической стычке между городским головой Олегом Стогнием и главой Роменской районной военной администрации Денисом Ващенко. Оба чиновника утверждают, что стали жертвами, и поделились в Facebook своими версиями произошедшего.
Американская авиабаза в Ираке попала под ракетный обстрел, есть раненые
Американская авиабаза в Ираке была обстреляна ракетами, в результате чего американские военнослужащие получили легкие ранения, а иракский офицер службы безопасности был серьезно ранен. Считается, что атака была осуществлена боевиками из Ирака на фоне растущей напряженности в отношениях между поддерживаемым США Израилем и ХАМАСом.
В россии заявили о сбитом беспилотнике в Орловской области
Министерство обороны России утверждает, что его системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Орловской областью 20 января. Как сообщается, беспилотный летательный аппарат был уничтожен около 22:30 по московскому времени.