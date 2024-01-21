В Туле раздаются взрывы, возможны попадания - СМИ

Американская авиабаза в Ираке попала под ракетный обстрел, есть раненые

Американская авиабаза в Ираке была обстреляна ракетами, в результате чего американские военнослужащие получили легкие ранения, а иракский офицер службы безопасности был серьезно ранен. Считается, что атака была осуществлена боевиками из Ирака на фоне растущей напряженности в отношениях между поддерживаемым США Израилем и ХАМАСом.