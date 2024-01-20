В россии заявили о сбитом беспилотнике в Орловской области

В войне с россией можно либо выиграть, либо проиграть: Подоляк заявил о недопустимости компромиссов с рф

Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины, заявляет, что не может быть компромиссов с россией, которая, по его словам, не изменила своей военной ориентации и все еще представляет потенциальную угрозу.