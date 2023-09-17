В Орловской области упал БПЛА, очевидцы пишут о пожаре на нефтебазе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Беспилотный летательный аппарат упал в российском городе Орле, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Кличков, передает УНН.
Детали
В то же время очевидцы в местных пабликах пишут, что в Орловской области рф прогремел взрыв, после чего произошел пожар на нефтебазе. Перед этим местные жители слышали звук полета дрона.
Возгорание произошло на территории орловской нефтебазы, где, по предварительной информации, вспыхнули резервуары с топливом.
Добавим
В ночь на 17 сентября в московском округе Истра якобы сбили дрон, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там работала система противовоздушной обороны.
Также над временно оккупированным Крымом якобы сбили 6 беспилотников.