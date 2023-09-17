У Москві пролунали вибухи

Деталі

За даними московської мерії, засобами ППО нібито була відбита атака безпілотника у міському окрузі Істра. Також Собянін стверджує, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, немає руйнувань та постраждалих.

При цьому в російському Міноборони розповідають про "припинення спроби" атаки дрона по об'єктах на території РФ о 01.45 за місцевим часом.

Цитата

"Черговими засобами ППО знищено український безпілотний літальний апарат літакового типу над територією Істринського району Московської області", - йдеться у заяві.

Доповнення

Перед цим у всіх московських аеропортах вводили план "Килим", що пов'язаний із виявленням у регіоні невідомих повітряних об'єктів (наприклад, БПЛА). У цей період в аеропортах не дозволяли здійснювати посадку чи зльоти літакам.