У Москві пролунали вибухи

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. У московському окрузі Істра нібито збили дрон, повідомили у Міністерстві оборони РФ. Там працювала система протиповітряної оборони. У міноборони росії звинуватили в нальоті БПЛА Україну, передає УНН.

Деталі

За даними московської мерії, засобами ППО нібито була відбита атака безпілотника у міському окрузі Істра. Також Собянін стверджує, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, немає руйнувань та постраждалих.

При цьому в російському Міноборони розповідають про "припинення спроби" атаки дрона по об'єктах на території РФ о 01.45 за місцевим часом.

Цитата

"Черговими засобами ППО знищено український безпілотний літальний апарат літакового типу над територією Істринського району Московської області", - йдеться у заяві.

Доповнення

Перед цим у всіх московських аеропортах вводили план "Килим", що пов'язаний із виявленням у регіоні невідомих повітряних об'єктів (наприклад, БПЛА). У цей період в аеропортах не дозволяли здійснювати посадку чи зльоти літакам.

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