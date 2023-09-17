В Москве прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В московском округе Истра якобы сбили дрон, сообщили в министерстве обороны рф. Там работала система противовоздушной обороны. В минобороны россии обвинили в налёте БПЛА Украину, передает УНН.
Детали
По данным московской мэрии, средствами ПВО якобы была отражена атака беспилотника в городском округе Истра. Также Собянин утверждает, что на месте падения обломков, по предварительным данным, нет разрушений и пострадавших.
При этом в российском Минобороны рассказывают о "пресечении попытки" атаки дрона по объектам на территории РФ в 01.45 по местному времени.
Цитата
"Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Истринского района Московской области", - говорится в заявлении.
Дополнение
Перед этим во всех московских аэропортах вводили план "Ковёр", связанный с обнаружением в регионе неизвестных воздушных объектов (например, БПЛА). В этот период в аэропортах не позволяли осуществлять посадку или взлеты самолетам.