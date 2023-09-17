Над Кримом нібито збили 6 безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У ніч проти 17 вересня біля узбережжя Криму пролунали вибухи. Як повідомляє російське Міноборони, сили протиповітряної оборони знищили щонайменше 6 безпілотників, передає УНН.
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За інформацією відомства, вибухи пролунали близько 01:15.
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"Черговими засобами ППО знищено два українські безпілотні літальні апарати літакового типу біля західного узбережжя півострова Крим", — йдеться у повідомленні.
Окрім того, з 1.45 до 2.20 ночі над Кримом було збито ще 4 безпілотники.
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"Черговими засобами ППО знищено 4 українські безпілотні літальні апарати літакового типу біля північно-західного західного та східного узбережжя півострова Крим", — йдеться у повідомленні.
Додамо
Цієї ночі у московському окрузі Істра нібито збили дрон. Там працювала система протиповітряної оборони. У міноборони росії звинуватили в нальоті БПЛА Україну.