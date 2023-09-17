Над Крымом якобы сбили 6 беспилотников
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В ночь на 17 сентября у побережья Крыма прогремели взрывы. Как сообщает российское Минобороны, силы противовоздушной обороны уничтожили по меньшей мере 6 беспилотников, передает УНН.
Детали
По информации ведомства, взрывы прогремели около 01:15.
Цитата
"Очередными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа у западного побережья полуострова Крым", — говорится в сообщении.
Кроме того, с 1.45 до 2.20 ночи над Крымом были сбиты еще 4 беспилотника.
Цитата
"Дежурными средствами ПВО уничтожено 4 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа у северо-западного западного и восточного побережья полуострова Крым", — говорится в сообщении.
Добавим
Этой ночью в московском округе Истра якобы сбили дрон. Там работала система противовоздушной обороны. В минобороны россии обвинили в налете БПЛА Украину.