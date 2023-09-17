В Орловській області упав БПЛА, очевидці пишуть про пожежу на нафтобазі

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Водночас очевидці у місцевих пабліках пишуть, що в Орловській області рф пролунав вибух, після чого сталася пожежа на нафтобазі. Перед цим місцеві мешканці чули звук польоту дрону.

Займання сталося на території орловської нафтобази, де, за попередньою інформацією, спалахнули резервуари з паливом.

Додамо

У ніч на 17 вересня у московському окрузі Істра нібито збили дрон, повідомили у Міністерстві оборони РФ. Там працювала система протиповітряної оборони.

Також над тимчасово окупованим Кримом нібито збили 6 безпілотників.