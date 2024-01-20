У росії заявили про збитий безпілотник в Орловській області
Київ • УНН
Міністерство оборони Росії стверджує, що його системи протиповітряної оборони збили український безпілотник над Орловською областю 20 січня. Як повідомляється, безпілотний літальний апарат був знищений близько 22:30 за московським часом.
Російські засоби ППО нібито збили український безпілотник над Орловською областю, повідомили у Міноборони Росії, передає УНН.
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За даними російського міноборони, це сталося 20 січня близько 22:30 за московським часом.
Черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищено над територією Орловської області
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