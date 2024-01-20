У росії заявили про збитий безпілотник в Орловській області

Російські засоби ППО нібито збили український безпілотник над Орловською областю, повідомили у Міноборони Росії, передає УНН.

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За даними російського міноборони, це сталося 20 січня близько 22:30 за московським часом.

Черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищено над територією Орловської області повідомили у російському оборонному відомстві.

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