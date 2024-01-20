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29 березня, 17:57 • 103843 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 121976 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 120876 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 159281 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 135249 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130809 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143233 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145602 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

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28 березня, 12:49 • 172432 перегляди

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Над Одещиною вночі збили ворожий дрон - Кіпер

Над Одещиною вночі збили ворожий дрон - Кіпер

Київ • УНН

 • 34358 перегляди

Російські війська вночі використовували безпілотники для атаки на Україну, один з них був збитий над Одеською областю, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Над Одеською областю вночі збити один з ворожих ударних дронів, якими російські війська атакували Україну, повідомив у суботу голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.

Вночі російські терористи атакували південь України ударними безпілотниками. Один із дронів збили наші сили ППО над Одещиною. Без наслідків

- повідомив Кіпер у Telegram.

У небі над Україною вночі знищили 4 з 7 ворожих "шахедів"20.01.24, 09:07 • 28142 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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