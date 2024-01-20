Над Одещиною вночі збили ворожий дрон - Кіпер
Київ • УНН
Російські війська вночі використовували безпілотники для атаки на Україну, один з них був збитий над Одеською областю, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Над Одеською областю вночі збити один з ворожих ударних дронів, якими російські війська атакували Україну, повідомив у суботу голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.
Вночі російські терористи атакували південь України ударними безпілотниками. Один із дронів збили наші сили ППО над Одещиною. Без наслідків
У небі над Україною вночі знищили 4 з 7 ворожих "шахедів"20.01.24, 09:07 • 28142 перегляди