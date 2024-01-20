У небі над Україною вночі знищили 4 з 7 ворожих "шахедів"

Сили оборони у ніч на 20 січня знищили у небі над Україною чотири з 7 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed, решта - не досягли своїх цілей, повідомили у суботу у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

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У ніч на 20 січня 2024 року окупанти, як повідомляється, атакували 7 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарська – рф та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з ТОТ Луганської області по Донеччині.

"Мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 4 ворожі БпЛА, решта три – не досягли своїх цілей. Протиповітряна оборона працювала у межах Одеської, Миколаївської, Черкаської та Хмельницької областей", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

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