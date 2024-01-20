В небе над Украиной ночью уничтожили 4 из 7 вражеских "шахедов"

Силы обороны в ночь на 20 января уничтожили в небе над Украиной четыре из 7 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed, остальные - не достигли своих целей, сообщили в субботу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 20 января 2024 года оккупанты, как сообщается, атаковали 7 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарска - рф и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 с ВОТ Луганской области по Донецкой области.

"Мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 4 вражеских БпЛА, остальные три - не достигли своих целей. Противовоздушная оборона работала в пределах Одесской, Николаевской, Черкасской и Хмельницкой областей", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

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