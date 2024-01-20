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В небе над Украиной ночью уничтожили 4 из 7 вражеских "шахедов"

В небе над Украиной ночью уничтожили 4 из 7 вражеских "шахедов"

Киев  •  УНН

20 январь 2024, 07:07  •  19686 просмотра

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В ночь на 20 января Силы обороны уничтожили четыре из семи ударных беспилотников "шахед", запущенных российскими войсками, остальные не достигли своих целей.

Силы обороны в ночь на 20 января уничтожили в небе над Украиной четыре из 7 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed, остальные - не достигли своих целей, сообщили в субботу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 20 января 2024 года оккупанты, как сообщается, атаковали 7 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарска - рф и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 с ВОТ Луганской области по Донецкой области.

"Мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 4 вражеских БпЛА, остальные три - не достигли своих целей. Противовоздушная оборона работала в пределах Одесской, Николаевской, Черкасской и Хмельницкой областей", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

В российском разведывательном дроне обнаружили чипы, маркировка на которых затерта лазером: В КНИИСЭ объяснили, почему враг это делает05 январь 2024, 12:37 • 22638 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
У небі над Україною вночі знищили 4 з 7 ворожих "шахедів"
4 out of 7 enemy Shahed drones destroyed in the sky over Ukraine at night
Новости по теме

В небе над Украиной ночью уничтожили 4 из 7 вражеских "шахедов"

В ночь на 20 января Силы обороны уничтожили четыре из семи ударных беспилотников "шахед", запущенных российскими войсками, остальные не достигли своих целей.

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В небе над Украиной ночью уничтожили 4 из 7 вражеских "шахедов"

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В Германии предупреждают, что через пять-восемь лет россия может напасть на НАТО

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