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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В российском разведывательном дроне обнаружили чипы, маркировка на которых затерта лазером: В КНИИСЭ объяснили, почему враг это делает

В российском разведывательном дроне обнаружили чипы, маркировка на которых затерта лазером: В КНИИСЭ объяснили, почему враг это делает

Киев • УНН

 • 24997 просмотра

Эксперты обнаружили в российском беспилотнике микросхемы со стертой маркировкой, что свидетельствует о попытке скрыть использование иностранных компонентов.

В одном из российских разведывательных дронов эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз обнаружили чипы, маркировка на которых затерта лазером. Находка была сделана в блоке, который отвечает за передачу видеоинформации. Об этом в своем tg-канале сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин, пишет УНН.

Детали

По его словам, то, что россияне затирают маркировку, вызвано определенными причинами.

"В одном из разведывательных беспилотных летательных аппаратов в блоке, который отвечает за фиксацию, обработку и передачу видеоинформации, маркировка отдельных микроэлементов, то есть специфических чипов, затерта лазером. Такое затирание имеют лишь отдельные единичные компоненты, которые очевидно не имеют аналогов и являются критическими для врага", - рассказал Рувин.

Дополнительно

Ранее директор КНИИСЭ сообщал, что россияне ищут способы скрыть тот факт, что они используют иностранные компоненты в оружии, которым ежедневно атакуют Украину. В частности, затирают название производителя, или номер, по которому его можно определить. 

Установленных фактов использования ракет производства КНДР во время ударов по столице Украины, пока, нет - Рувин05.01.24, 12:42 • 31542 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война

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