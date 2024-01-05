В российском разведывательном дроне обнаружили чипы, маркировка на которых затерта лазером: В КНИИСЭ объяснили, почему враг это делает
Киев • УНН
Эксперты обнаружили в российском беспилотнике микросхемы со стертой маркировкой, что свидетельствует о попытке скрыть использование иностранных компонентов.
В одном из российских разведывательных дронов эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз обнаружили чипы, маркировка на которых затерта лазером. Находка была сделана в блоке, который отвечает за передачу видеоинформации. Об этом в своем tg-канале сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин, пишет УНН.
Детали
По его словам, то, что россияне затирают маркировку, вызвано определенными причинами.
"В одном из разведывательных беспилотных летательных аппаратов в блоке, который отвечает за фиксацию, обработку и передачу видеоинформации, маркировка отдельных микроэлементов, то есть специфических чипов, затерта лазером. Такое затирание имеют лишь отдельные единичные компоненты, которые очевидно не имеют аналогов и являются критическими для врага", - рассказал Рувин.
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Ранее директор КНИИСЭ сообщал, что россияне ищут способы скрыть тот факт, что они используют иностранные компоненты в оружии, которым ежедневно атакуют Украину. В частности, затирают название производителя, или номер, по которому его можно определить.
Установленных фактов использования ракет производства КНДР во время ударов по столице Украины, пока, нет - Рувин05.01.24, 12:42 • 31542 просмотра