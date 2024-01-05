У російському розвідувальному дроні виявили чипи, маркування на яких затерте лазером: В КНДІСЕ пояснили, чому ворог це робить
Київ • УНН
Експерти виявили в російському безпілотнику мікросхеми зі стертим маркуванням, що свідчить про намагання приховати використання іноземних компонентів.
В одному з російських розвідувальних дронів експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз виявили чипи, маркування на яких затерте лазером. Знахідка була зроблена у блоці, який відповідає за передачу відеоінформації. Про це у своєму tg-каналі повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін, пише УНН.
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За його словами, те, що росіяни затирають маркування, викликано певними причинами.
"В одному з розвідувальних безпілотних літальних апаратів у блоці, який відповідає за фіксацію, обробку та передачу відеоінформації, маркування окремих мікроелементів, тобто специфічних чипів, затерте лазером. Таке затирання мають лише окремі одиничні компоненти, які очевидно не мають аналогів та є критичними для ворога", - розповів Рувін.
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Раніше директор КНДІСЕ повідомляв, що росіяни шукають способи приховати той факт, що вони використовують іноземні компоненти у зброї, якою щоденно атакують Україну. Зокрема, затирають назву виробника, або номер, за яким його можна визначити.
Встановлених фактів використання ракет виробництва КНДР під час ударів по столиці України, наразі, немає – Рувін05.01.24, 12:42 • 31543 перегляди