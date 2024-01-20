Над Одесской областью ночью сбили вражеский дрон - Кипер

В рф заявили, что над клинцевским районом, где вторые сутки пылает нефтебаза, снова работала ПВО по дрону

Пожар на нефтебазе в брянской области рф до сих пор продолжается. министерство обороны рф заявляет, что сегодня еще один беспилотник сбили в брянской области