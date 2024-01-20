Над Одесской областью ночью сбили вражеский дрон - Кипер
Российские войска ночью использовали беспилотники для атаки на Украину, один из них был сбит над Одесской областью, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Российские оккупанты снова заминировали Запорожскую АЭС - МАГАТЭ
Как сообщается, российские войска повторно заминировали периметр Запорожской атомной электростанции.
В Хмельницкой области ночью обезвредили три вражеских "шахеда" - ОВА
Запущенные рф ударные беспилотники типа "шахед" были успешно нейтрализованы украинскими силами противовоздушной обороны в Хмельницкой области. Жертв среди населения и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
В Украине нет дефицита электроэнергии, из ремонта вышел блок ТЭС - Минэнерго
В Украине после длительного ремонта вернулся к работе энергоблок ТЭС, который добавит 160 дополнительных МВт мощности в энергосистему страны. Дефицита электроэнергии нет.
Армия рф на Запорожье нанесла 70 ударов: била из РСЗО и артиллерии и осуществила 20 дроновых атак
Российские войска атаковали 15 населенных пунктов в Запорожской области Украины, нанеся 70 ударов, в том числе 20 с помощью беспилотников, сообщил Юрий Малашко, глава Запорожской областной военной администрации. Поступило 8 сообщений о разрушении имущества, но жертв нет.
Рейд РДК в брянскую область: уничтожен УРАЛ оккупантов
Бойцы РДК провели рейд в брянской области рф 18 января, уничтожив УРАЛ 4320 и личный состав противника.
Купянск утром обстреляли россияне: один из снарядов не разорвался, его обнаружили на крыше
Российские войска обстреляли город Купянск в Харьковской области Украины, повредив жилой дом.
Блокада на границе с Румынией снята еще на одном пункте пропуска
Румынские фермеры, которые блокировали пункт пропуска Сирет-Порубное на румынско-украинской границе, теперь полностью разблокировали его, разрешив движение грузовиков.
Очаков и громаду в Николаевской области россияне ночью обстреляли из артиллерии
Российская артиллерия обстреляла Очаков и Куцурубскую громаду в Николаевской области. Пострадавших в результате обстрелов нет.
В рф заявили, что над клинцевским районом, где вторые сутки пылает нефтебаза, снова работала ПВО по дрону
Пожар на нефтебазе в брянской области рф до сих пор продолжается. министерство обороны рф заявляет, что сегодня еще один беспилотник сбили в брянской области