У Росії збили безпілотники у Смоленській та Тульській областях
Київ • УНН
Російські системи протиповітряної оборони збили один безпілотник над Смоленською областю і ще один над Тульською областю, в результаті чого ніхто не постраждав і не загинув. Інцидент, про який повідомило Міністерство оборони, стався 20 січня.
За даними російського міноборони та російського міністерства з регіональної безпеки, засоби ППО збили один безпілотник літакового типу над Смоленською областю і ще один – у небі над Тульською областю, передає УНН.
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Зазначається, що у Смоленській області дрон збили 20 січня близько 23:50 за місцевим часом, а у небі над Тульською областю безпілотник начебто збили вночі.
За попередньою інформацією, руйнувань інфраструктури та постраждалих немає.
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