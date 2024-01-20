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У Росії збили безпілотники у Смоленській та Тульській областях

У Росії збили безпілотники у Смоленській та Тульській областях

Київ • УНН

 • 31747 перегляди

Російські системи протиповітряної оборони збили один безпілотник над Смоленською областю і ще один над Тульською областю, в результаті чого ніхто не постраждав і не загинув. Інцидент, про який повідомило Міністерство оборони, стався 20 січня.

За даними російського міноборони та російського міністерства з регіональної безпеки, засоби ППО збили один безпілотник літакового типу над Смоленською областю і ще один – у небі над Тульською областю, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у Смоленській області дрон збили 20 січня близько 23:50 за місцевим часом, а у небі над Тульською областю безпілотник начебто збили вночі.

За попередньою інформацією, руйнувань інфраструктури та постраждалих немає.

Нагадаємо

Ввечері 20 січня міноборони рф заявило про збиття дрона в Орловській області.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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