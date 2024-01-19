У росії внаслідок атаки дрона відбулась пожежа на нафтобазі
Київ • УНН
Нафтобаза в клинцях, росія, загорілася після атаки безпілотника.
На нафтобазі в клинцях у брянській області рф почалася пожежа після атаки дрона, повідомив губернатор олександр богомаз, інформує УНН.
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За словами губернатора регіону, безпілотник літакового типу було буцімто подавлено засобами радіоелектронної боротьби.
"Під час знищення повітряної цілі сталося скидання боєприпасу на територію Клинцівської нафтобази", - написав чиновник у Telegram .
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Вогонь охопив кілька резервуарів нафтобази. На місці працюють рятувальники та пожежники.
За даними міноборони росії, безпілотник було збито близько сьомої ранку 19 січня.
Доповнення
Напередодні УНН повідомляв, що Головне управління розвідки Міноборони провело спецоперацію під час якої українські безпілотники в ніч на 18 січня здійснили атаку по нафтобазі в ленінградській області рф.