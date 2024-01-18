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Безпілотники української розвідки атакували нафтобазу в рф – джерела

Безпілотники української розвідки атакували нафтобазу в рф – джерела

Київ • УНН

 • 25254 перегляди

Українські розвідувальні безпілотники атакували нафтобазу в ленінградській області росії в ніч на 18 січня, повідомляють неназвані джерела УНН.

Головне управління розвідки Міноборони провело спецоперацію під час якої українські безпілотники в ніч на 18 січня здійснили атаку по нафтобазі в ленінградській області рф. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.

Деталі

На запитання чи українські безпілотники атакували нафтобазу в ленінградській області, співрозмовник відповів: "Так. Це спецоперація ГУР".

Доповнення

Раніше повідомлялося, що в росії вночі в кількох областях чули звуки вибухів. Дрони намагалися атакувати морський порт у ленінградській області, один з них впав на територією нафтового терміналу в ленінградській області. 

Петербурзький нафтовий термінал почав роботу 1996 року на місці Нафтоналивного району Ленінградського порту. Це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні (пропускна здатність - 12,5 млн т на рік).

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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