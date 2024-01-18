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Беспилотники украинской разведки атаковали нефтебазу в рф - источники

Киев  •  УНН

18 январь 2024, 09:17  •  17002 просмотра

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Украинские разведывательные беспилотники атаковали нефтебазу в ленинградской области россии в ночь на 18 января, сообщают неназванные источники УНН.

Главное управление разведки Минобороны провело спецоперацию во время которой украинские беспилотники в ночь на 18 января осуществили атаку по нефтебазе в ленинградской области рф. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

На вопрос атаковали ли украинские беспилотники нефтебазу в ленинградской области, собеседник ответил: "Да. Это спецоперация ГУР".

Дополнение

Ранее сообщалось, что в россии ночью в нескольких областях слышали звуки взрывов. Дроны пытались атаковать морской порт в ленинградской области, один из них упал на территорией нефтяного терминала в ленинградской области. 

Петербургский нефтяной терминал начал работу в 1996 году на месте Нефтеналивного района Ленинградского порта. Это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность - 12,5 млн т в год).

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Безпілотники української розвідки атакували нафтобазу в рф – джерела
Ukrainian intelligence drones attacked an oil depot in Russia - sources
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Беспилотники украинской разведки атаковали нефтебазу в рф - источники

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