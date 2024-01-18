Беспилотники украинской разведки атаковали нефтебазу в рф - источники

Главное управление разведки Минобороны провело спецоперацию во время которой украинские беспилотники в ночь на 18 января осуществили атаку по нефтебазе в ленинградской области рф. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

На вопрос атаковали ли украинские беспилотники нефтебазу в ленинградской области, собеседник ответил: "Да. Это спецоперация ГУР".

Дополнение

Ранее сообщалось, что в россии ночью в нескольких областях слышали звуки взрывов. Дроны пытались атаковать морской порт в ленинградской области, один из них упал на территорией нефтяного терминала в ленинградской области.

Петербургский нефтяной терминал начал работу в 1996 году на месте Нефтеналивного района Ленинградского порта. Это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность - 12,5 млн т в год).