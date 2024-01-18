В росії вночі в кількох областях було гучно: один з дронів впав на територію нафтового терміналу в ленінградській області - росЗМІ
Київ • УНН
Атаки безпілотників на морський порт і нафтовий термінал у ленінградській області росії спричинили вибух і пожежу.
В росії вночі в кількох областях чули звуки вибухів. Дрони намагалися атакувати морський порт у ленінградській області, один з них впав на територією нафтового терміналу в ленінградській області, повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Деталі
Міноборони рф відзвітувало про нібито збиття вночі безпілотників над московською і ленінградською областями.
У бєлгородській бачили роботу ППО. За словами губернатора області в'ячеслава гладкова, нібито постраждала одна людина.
Як пишуть росЗМІ, загалом було запущено три дрони: два з них буцімто були придушені силами РЕБ і впали у Фінську затоку.
Ще один безпілотник упав і вибухнув на території нафтогазової компанії "Петербурзький нафтовий термінал", повідомляють джерела ASTRA. Попередньо, постраждалих і руйнувань немає.
За даними Baza, уламки дрона впали на відкритій території одного з елеваторних майданчиків порту, між резервуарами з мазутом. Після падіння дрон вибухнув, унаслідок чого почалася пожежа. Площа горіння становила 130 квадратних метрів.
Доповнння
Петербурзький нафтовий термінал почав роботу 1996 року на місці Нафтоналивного району Ленінградського порту. Це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні (пропускна здатність - 12,5 млн т на рік).
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