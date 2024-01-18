В россии ночью в нескольких областях было шумно: один из дронов упал на территорию нефтяного терминала в ленинградской области - росСМИ

В россии ночью в нескольких областях слышали звуки взрывов. Дроны пытались атаковать морской порт в ленинградской области, один из них упал на территорию нефтяного терминала в ленинградской области, сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Минобороны рф отчиталось о якобы сбитых ночью беспилотниках над московской и ленинградской областями.

В белгородской видели работу ПВО. По словам губернатора области вячеслава гладкова, якобы пострадал один человек.

Как пишут росСМИ, всего было запущено три дрона: два из них якобы были подавлены силами РЭБ и упали в Финский залив.

Еще один беспилотник упал и взорвался на территории нефтегазовой компании "Петербургский нефтяной терминал", сообщают источники ASTRA. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

По данным Baza, обломки дрона упали на открытой территории одной из элеваторных площадок порта, между резервуарами с мазутом. После падения дрон взорвался, в результате чего начался пожар. Площадь горения составляла 130 квадратных метров.

Дополнение

Петербургский нефтяной терминал начал работу в 1996 году на месте Нефтеналивного района ленинградского порта. Это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность - 12,5 млн т в год).

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