В небе над Украиной ночью уничтожили 22 из 33 вражеских "шахедов"
Киев • УНН
Как сообщается, украинские Силы обороны уничтожили 22 из 33 ударных беспилотников типа "шахед", запущенных российскими войсками в ночь на 18 января. Еще несколько беспилотников не достигли своих целей.
Силы обороны в ночь на 18 января уничтожили в небе над Украиной 22 из 33 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed, еще несколько дронов не достигли своих целей, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в ночь на 18 января 2024 оккупанты атаковали 33-мя ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района приморско-ахтарска и курской обл. - рф, также ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из белгородской области по Харьковской области. Основные направления удара - юг и север.
Силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожено 22 вражеских БпЛА. Еще несколько дронов - не достигли своих целей
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, средства РЭБ.
Противовоздушная оборона работала в пределах Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей, отметили в ВС ВСУ.
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