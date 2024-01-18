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В небе над Украиной ночью уничтожили 22 из 33 вражеских "шахедов"

В небе над Украиной ночью уничтожили 22 из 33 вражеских "шахедов"

Киев • УНН

 • 24751 просмотра

Как сообщается, украинские Силы обороны уничтожили 22 из 33 ударных беспилотников типа "шахед", запущенных российскими войсками в ночь на 18 января. Еще несколько беспилотников не достигли своих целей.

Силы обороны в ночь на 18 января уничтожили в небе над Украиной 22 из 33 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed, еще несколько дронов не достигли своих целей, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в ночь на 18 января 2024 оккупанты атаковали 33-мя ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района приморско-ахтарска и курской обл. - рф, также ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из белгородской области по Харьковской области. Основные направления удара - юг и север.

Силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожено 22 вражеских БпЛА. Еще несколько дронов - не достигли своих целей

- сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, средства РЭБ.

Противовоздушная оборона работала в пределах Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей, отметили в ВС ВСУ.

"Мы его не находим": в ВС ВСУ не могут подтвердить информацию о якобы сбитии "шахеда" с реактивным двигателем09.01.24, 11:05 • 37632 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война

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