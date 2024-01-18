У небі над Україною вночі знищили 22 з 33 ворожих "шахедів"
Київ • УНН
Як повідомляється, українські Сили оборони знищили 22 з 33 ударних безпілотників типу "шахед", запущених російськими військами в ніч на 18 січня. Ще кілька безпілотників не досягли своїх цілей.
Сили оборони у ніч на 18 січня знищили у небі над Україною 22 з 33 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed, ще кілька дронів не досягли своїх цілей, повідомили у четвер у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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Як повідомляється, у ніч на 18 січня 2024 року окупанти атакували 33-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району приморсько-ахтарська та курської обл. – рф, також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з бєлгородської області по Харківщині. Основні напрямки удару – південь та північ.
Силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ.
Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей, зазначили у ПС ЗСУ.
"Ми його не знаходимо": у ПС ЗСУ не можуть підтвердити інформацію про нібито збиття "шахеда" з реактивним двигуном09.01.24, 11:05 • 37632 перегляди