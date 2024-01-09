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"Ми його не знаходимо": у ПС ЗСУ не можуть підтвердити інформацію про нібито збиття "шахеда" з реактивним двигуном

"Ми його не знаходимо": у ПС ЗСУ не можуть підтвердити інформацію про нібито збиття "шахеда" з реактивним двигуном

Київ • УНН

 • 37632 перегляди

Речник ПС ЗС України Юрій Ігнат заявив, що вони не можуть підтвердити збиття нового безпілотника "шахед" з реактивним двигуном, оскільки не знайшли доказів.

У Повітряних силах ЗСУ не можуть підтвердити інформацію стосовно нібито збиття нового "шахеда" з реактивним двигуном. Про це сказав речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат у вівторок в ефірі телемарафону, пише УНН.

Як ми можемо підтвердити, якщо ми його не знаходимо? Хто знайшов - нехай підтверджує, нехай показує, розповідає. Ми цю тему теж обговорювали, що показав Іран 236-й "шахед", такий чорненького кольору. Після цієї демонстрації у нас почали звичайні "шахеди" теж перефарбовувати окупанти чорний колір

- сказав Ігнат.

У російському розвідувальному дроні виявили чипи, маркування на яких затерте лазером: В КНДІСЕ пояснили, чому ворог це робить05.01.24, 14:37 • 24999 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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