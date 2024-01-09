"Ми його не знаходимо": у ПС ЗСУ не можуть підтвердити інформацію про нібито збиття "шахеда" з реактивним двигуном

У Повітряних силах ЗСУ не можуть підтвердити інформацію стосовно нібито збиття нового "шахеда" з реактивним двигуном. Про це сказав речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат у вівторок в ефірі телемарафону, пише УНН.

Як ми можемо підтвердити, якщо ми його не знаходимо? Хто знайшов - нехай підтверджує, нехай показує, розповідає. Ми цю тему теж обговорювали, що показав Іран 236-й "шахед", такий чорненького кольору. Після цієї демонстрації у нас почали звичайні "шахеди" теж перефарбовувати окупанти чорний колір - сказав Ігнат.

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