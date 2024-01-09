"Мы его не находим": в ВС ВСУ не могут подтвердить информацию о якобы сбитии "шахеда" с реактивным двигателем

В Воздушных силах ВСУ не могут подтвердить информацию о якобы сбитии нового "шахеда" с реактивным двигателем. Об этом сказал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат во вторник в эфире телемарафона, пишет УНН.

Как мы можем подтвердить, если мы его не находим? Кто нашел - пусть подтверждает, пусть показывает, рассказывает. Мы эту тему тоже обсуждали, что показал Иран 236-й "шахед", такой черненького цвета. После этой демонстрации у нас начали обычные "шахеды" тоже перекрашивать оккупанты в черный цвет - сказал Игнат.

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