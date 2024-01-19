В россии в результате атаки дрона произошел пожар на нефтебазе

На нефтебазе в клинцах в брянской области рф начался пожар после атаки дрона, сообщил губернатор александр богомаз, информирует УНН.

Детали

По словам губернатора региона, беспилотник самолетного типа был якобы подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

"Во время уничтожения воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы", - написал чиновник в Telegram.

По предварительной информации, никто не пострадал. Огонь охватил несколько резервуаров нефтебазы. На месте работают спасатели и пожарные.

По данным минобороны россии, беспилотник был сбит около семи утра 19 января.

Дополнение

Накануне УНН сообщал, что Главное управление разведки Минобороны провело спецоперацию во время которой украинские беспилотники в ночь на 18 января совершили атаку по нефтебазе в ленинградской области рф.