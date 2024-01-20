В России сбили беспилотники в Смоленской и Тульской областях
Киев • УНН
Российские системы противовоздушной обороны сбили один беспилотник над Смоленской областью и еще один над Тульской областью, в результате чего никто не пострадал и не погиб. Инцидент, о котором сообщило Министерство обороны, произошел 20 января.
По данным российского минобороны и российского министерства по региональной безопасности, средства ПВО сбили один беспилотник самолетного типа над Смоленской областью и еще один - в небе над Тульской областью, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в Смоленской области дрон сбили 20 января около 23:50 по местному времени, а в небе над Тульской областью беспилотник якобы сбили ночью.
По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.
Напомним,
Вечером 20 января минобороны рф заявило о сбитии дрона в Орловской области.
В россии в результате атаки дрона произошел пожар на нефтебазе19 январь 2024, 06:50 • 28382 просмотра
В России сбили беспилотники в Смоленской и Тульской областях
Российские системы противовоздушной обороны сбили один беспилотник над Смоленской областью и еще один над Тульской областью, в результате чего никто не пострадал и не погиб. Инцидент, о котором сообщило Министерство обороны, произошел 20 января.
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