В России сбили беспилотники в Смоленской и Тульской областях

По данным российского минобороны и российского министерства по региональной безопасности, средства ПВО сбили один беспилотник самолетного типа над Смоленской областью и еще один - в небе над Тульской областью, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Смоленской области дрон сбили 20 января около 23:50 по местному времени, а в небе над Тульской областью беспилотник якобы сбили ночью.

По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

Напомним,

Вечером 20 января минобороны рф заявило о сбитии дрона в Орловской области.

В россии в результате атаки дрона произошел пожар на нефтебазе