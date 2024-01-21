ГУР атаковало завод по производству "Панцирей" в РФ, цели поражены - источник

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  155958 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  193503 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  170212 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  166732 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  174143 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  173396 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  173326 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  163856 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  160483 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  162188 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Новости по теме

ГУР атаковало завод по производству "Панцирей" в РФ, цели поражены - источник

Как сообщается, украинская разведка атаковала российский завод "Щегловский Вал" в Туле, где производят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь", поразив цели. Завод является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности России.

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ГУР атаковало завод по производству "Панцирей" в РФ, цели поражены - источник

Донецкая область: оккупанты нанесли 11 ударов, ранены два человека

Россияне 11 раз обстреляли жилые кварталы Донецка, ранив двух человек и повредив 55 жилых домов и несколько других зданий, в том числе многоэтажку, детский сад, школу и административное учреждение. Всего 106 человек, в том числе 19 детей, были эвакуированы из прифронтовой зоны.

Война •   •  20840 просмотра
Донецкая область: оккупанты нанесли 11 ударов, ранены два человека

Фитьо о захвате Крохмального: Силы обороны перешли на более подготовленные рубежи

Захват россиянами села Крохмальное на Харьковщине не представляет угрозы для других подразделений, уверяет подполковник Владимир Фитьо. Украинские войска перешли на более подготовленные позиции, чтобы предотвратить дальнейшее вторжение.

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Фитьо о захвате Крохмального: Силы обороны перешли на более подготовленные рубежи

Украинская 82-я бригада ДШВ работает беспилотниками по российским оккупантам: ВИДЕО

82-я бригада десантно-штурмовых войск применила беспилотники FPV для нанесения ударов по российским войскам, а также обнародовала видео, которое демонстрирует успешное уничтожение врагов и военной техники.

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Украинская 82-я бригада ДШВ работает беспилотниками по российским оккупантам: ВИДЕО

В полосе ответственности "Хортица" с начала года уничтожены 120 танков и более 200 бронированных машин

С января Вооруженные силы Украины уничтожили 120 танков и 218 бронемашин противника в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", где, по сообщениям, погибли и были ранены 7055 россиян. Подполковник Владимир Фитьо отметил, что враг продолжает активные наступательные действия, несмотря на потери.

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В полосе ответственности "Хортица" с начала года уничтожены 120 танков и более 200 бронированных машин

Правоохранители установили пятерых подозреваемых в нападении на квартиру журналиста Николова

Полиция установила подозреваемых, которые пытались препятствовать работе украинского журналиста Юрия Николова, пытаясь ворваться в его дом. Расследование касается жителей Киева, Житомира и Черкасс и продолжается, собираются доказательства, включая соответствующие видеоматериалы.

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Правоохранители установили пятерых подозреваемых в нападении на квартиру журналиста Николова

У армейцем рф "минус" командир: украинские военные уничтожили пилота Ил-22М

Виктор Климов, командир российского воздушного командного пункта Ил-22М, сбитого недавно украинскими военными, погиб. Однако второй пилот выжил и довел самолет до аэродрома.

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У армейцем рф "минус" командир: украинские военные уничтожили пилота Ил-22М

Российские оккупанты обстреляли Тищеновку и Волчанск на Харьковщине, повредив жилые дома

Российские оккупанты обстреляли Тищеновку и Волчанск на Харьковщине, в результате чего повреждены частные дома, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В результате обстрела никто не пострадал, но пострадали несколько населенных пунктов в этом районе.

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Российские оккупанты обстреляли Тищеновку и Волчанск на Харьковщине, повредив жилые дома

Сумщина: россияне дважды за ночь атаковали Белопольский район

Российские военные дважды атаковали границу Сумской области ночью, направляя минометы на Белопольскую громаду. Это произошло после предыдущего обстрела накануне, когда регион подвергся 17 обстрелам, зафиксировав 101 взрыв.

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Сумщина: россияне дважды за ночь атаковали Белопольский район

россияне нанесли 95 ударов по Запорожью, мужчина получил ранения

20 января российские военные атаковали 16 населенных пунктов в Запорожье, ранив местного жителя. Регион подвергся 95 артиллерийским обстрелам, атакам с беспилотников и РСЗО, в результате чего были разрушены два жилых дома.

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