ГУР атаковало завод по производству "Панцирей" в РФ, цели поражены - источник
Как сообщается, украинская разведка атаковала российский завод "Щегловский Вал" в Туле, где производят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь", поразив цели. Завод является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности России.
Донецкая область: оккупанты нанесли 11 ударов, ранены два человека
Россияне 11 раз обстреляли жилые кварталы Донецка, ранив двух человек и повредив 55 жилых домов и несколько других зданий, в том числе многоэтажку, детский сад, школу и административное учреждение. Всего 106 человек, в том числе 19 детей, были эвакуированы из прифронтовой зоны.
Фитьо о захвате Крохмального: Силы обороны перешли на более подготовленные рубежи
Захват россиянами села Крохмальное на Харьковщине не представляет угрозы для других подразделений, уверяет подполковник Владимир Фитьо. Украинские войска перешли на более подготовленные позиции, чтобы предотвратить дальнейшее вторжение.
Украинская 82-я бригада ДШВ работает беспилотниками по российским оккупантам: ВИДЕО
82-я бригада десантно-штурмовых войск применила беспилотники FPV для нанесения ударов по российским войскам, а также обнародовала видео, которое демонстрирует успешное уничтожение врагов и военной техники.
В полосе ответственности "Хортица" с начала года уничтожены 120 танков и более 200 бронированных машин
С января Вооруженные силы Украины уничтожили 120 танков и 218 бронемашин противника в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", где, по сообщениям, погибли и были ранены 7055 россиян. Подполковник Владимир Фитьо отметил, что враг продолжает активные наступательные действия, несмотря на потери.
Правоохранители установили пятерых подозреваемых в нападении на квартиру журналиста Николова
Полиция установила подозреваемых, которые пытались препятствовать работе украинского журналиста Юрия Николова, пытаясь ворваться в его дом. Расследование касается жителей Киева, Житомира и Черкасс и продолжается, собираются доказательства, включая соответствующие видеоматериалы.
У армейцем рф "минус" командир: украинские военные уничтожили пилота Ил-22М
Виктор Климов, командир российского воздушного командного пункта Ил-22М, сбитого недавно украинскими военными, погиб. Однако второй пилот выжил и довел самолет до аэродрома.
Российские оккупанты обстреляли Тищеновку и Волчанск на Харьковщине, повредив жилые дома
Российские оккупанты обстреляли Тищеновку и Волчанск на Харьковщине, в результате чего повреждены частные дома, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В результате обстрела никто не пострадал, но пострадали несколько населенных пунктов в этом районе.
Сумщина: россияне дважды за ночь атаковали Белопольский район
Российские военные дважды атаковали границу Сумской области ночью, направляя минометы на Белопольскую громаду. Это произошло после предыдущего обстрела накануне, когда регион подвергся 17 обстрелам, зафиксировав 101 взрыв.
россияне нанесли 95 ударов по Запорожью, мужчина получил ранения
20 января российские военные атаковали 16 населенных пунктов в Запорожье, ранив местного жителя. Регион подвергся 95 артиллерийским обстрелам, атакам с беспилотников и РСЗО, в результате чего были разрушены два жилых дома.