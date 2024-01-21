ГУР атаковало завод по производству "Панцирей" в РФ, цели поражены - источник

Украинская разведка атаковала российский завод "Щегловский вал" в Туле, где производят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь". Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники, добавив, что цели поражены.

Детали

Собеседник УНН сообщил, что Главное управление разведки МО Украины атаковало завод "Щегловский вал" в Туле, где производят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь".

Цели поражены, продолжается сбор и обработка данных. - добавил источник, комментируя работу ГУР по заводу.

Добавим "Щегловский вал" - это одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности России, расположенное в городе Туле.

Завод производит боевые машины ЗРПК "Панцирь-С" и "Панцирь-С1" (а также станции обнаружения целей и многофункциональные радиолокационные станции из состава БМ ЗРПК), боевые отделения "Бахча" и "Бережок", противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ" на базе автомобилей "Тигр", боевые модули из состава ЗРПК "Панцирь-М" морского базирования.

В российском порту Усть-Луга произошел мощный пожар

Напомним

Сообщалось, что вечером 20 января в российской Туле прогремели взрывы. В сети опубликовали видео, где видно "прилет".



Ранее источники УНН сообщали, что Главное управление разведки Минобороны провело спецоперацию во время которой украинские беспилотники в ночь на 18 января совершили атаку по нефтебазе в ленинградской области рф.

