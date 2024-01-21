В российском порту Усть-Луга произошел мощный пожар

В Ленинградской области РФ в ночь на 21 января произошли мощные взрывы в районе нефтяного терминала морского торгового порта в поселке Усть-Луга. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, которые также публикуют видео с места происшествия, передает УНН.

Детали

Отмечается, что местные жители слышали звуки БПЛА, после чего раздались взрывы, а затем вспыхнул пожар.

К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пострадавших в результате пожара нет.

В Кингисепском районе ввели режим повышенной готовности.

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