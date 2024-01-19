В российском челябинске вспыхнул вещевой рынок "Восточный город" рядом с торговым центром "Европа-Азия". Пожар такой силы, что пламя и дым видно из других районов города, пишут росСМИ. Согласно информации гу мчс страны-оккупанта, на месте происшествия происходит горение торговых павильонов площадью несколько сот квадратных метров, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сильный пожар в комплексе "Восточный город" на перекрестке улиц Кирова и Братьев Кашириных вспыхнул во второй половине дня, 19 января. Пожарным не удалось ликвидировать пожар быстро.

В соответствии с указанной ситуацией, был объявлен повышенный ранг сложности пожара, сформирован штаб пожаротушения. На месте ЧП работают до 10 единиц техники и более 30 пожарных, сообщает гу мчс региона.

По данным Telegram-канала SHOT, "площадь возгорания составляет 1000 "квадратов", внутри выгорели павильоны.

Пострадавших нет, всех посетителей и работников рынка вывели на улицу.

Что именно стало причиной возгорания, - пока не сообщается.

Напомним,

На нефтебазе в клинцах в брянской области рф горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожару присвоен повышенный уровень сложности.

Также УНН сообщал, что в городе Шахты, ростовской области, горел завод по производству полиэфирного волокна. Очевидцы отмечали, что перед пожаром был слышен взрыв.