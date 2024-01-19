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Крупный пожар в рф: в центре челябинска пылает вещевой рынок рядом с торговым центром

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 14:01  •  10032 просмотра

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Сильный пожар на вещевом рынке "Восточный город" в челябинске, рф, привел к объявлению повышенного уровня сложности. С пламенем борются более 30 пожарных. О жертвах не сообщается. Причина пожара пока неизвестна.

В российском челябинске вспыхнул вещевой рынок "Восточный город" рядом с торговым центром "Европа-Азия". Пожар такой силы, что пламя и дым видно из других районов города, пишут росСМИ. Согласно информации гу мчс страны-оккупанта, на месте происшествия происходит горение торговых павильонов площадью несколько сот квадратных метров, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сильный пожар в комплексе "Восточный город" на перекрестке улиц Кирова и Братьев Кашириных вспыхнул во второй половине дня, 19 января. Пожарным не удалось ликвидировать пожар быстро.

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В соответствии с указанной ситуацией, был объявлен повышенный ранг сложности пожара, сформирован штаб пожаротушения. На месте ЧП работают до 10 единиц техники и более 30 пожарных, сообщает гу мчс региона.

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По данным Telegram-канала SHOT, "площадь возгорания составляет 1000 "квадратов", внутри выгорели павильоны.

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Пострадавших нет, всех посетителей и работников рынка вывели на улицу.

Что именно стало причиной возгорания, - пока не сообщается.

Напомним,

На нефтебазе в клинцах в брянской области рф горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожару присвоен повышенный уровень сложности.

Также УНН сообщал, что в городе Шахты, ростовской области, горел завод по производству полиэфирного волокна. Очевидцы отмечали, что перед пожаром был слышен взрыв.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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