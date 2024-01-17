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У ростовській області рф горить поліефірний завод: вогнем охоплено сотні квадратних метрів, є постраждалі

У ростовській області рф горить поліефірний завод: вогнем охоплено сотні квадратних метрів, є постраждалі

Київ • УНН

 • 23002 перегляди

Завод з виробництва поліефірного волокна в шахтах, ростовська область, росія, горить, охопивши сотні квадратних метрів. Відомо про двох постраждалих. Перед пожежею було чути вибух, хоча губернатор регіону заперечує, що це був удар з безпілотника.

У місті шахти, ростовської області, палає завод із виробництва поліефірного волокна. Згідно з інформацією росЗМІ, які посилаються на очевидців, перед пожежею було чути вибух, - про це також повідомляв глава адміністрації шахт андрій горцевський у своєму телеграм, але губернатор ростовської області василь голубєв стверджує, що інформація про БПЛА не підтверджується, ппо країни-окупанта не працювало, передає УНН.

Деталі

У середу, 17 січня, на поліефірному заводі в шахтах ростовській області, як вказують росЗМІ, загорівся цех із виробництва наповнювачів для матраців і подушок: за різними даними вогнем охоплено сотні квадратних метрів, повідомляється про двох постраждалих.

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Очевидці стверджують, що спочатку чули вибух. Керівник адміністрації шахт андрій горцевський розповів у телеграм-каналі, що після 11 годин на території заводу було зафіксовано "хлопок", після чого розпочалася пожежа.

Об 11.10 на території ТОВ "Шахтинський поліефірний завод" було зафіксовано хлопок. Потім сталося загоряння на площі до 1 тис.кв.м

- заявив горцевський.

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Але губернатор голубєв не підтверджує удару безпілотника по заводу. ППО в цей час не працювала, уточнив він.

Інформація про БПЛА не підтверджується. За даними військових, ППО в цей час не працювало

- заявив очільник ростовської області.

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