У ростовській області рф горить поліефірний завод: вогнем охоплено сотні квадратних метрів, є постраждалі
Київ • УНН
Завод з виробництва поліефірного волокна в шахтах, ростовська область, росія, горить, охопивши сотні квадратних метрів. Відомо про двох постраждалих. Перед пожежею було чути вибух, хоча губернатор регіону заперечує, що це був удар з безпілотника.
У місті шахти, ростовської області, палає завод із виробництва поліефірного волокна. Згідно з інформацією росЗМІ, які посилаються на очевидців, перед пожежею було чути вибух, - про це також повідомляв глава адміністрації шахт андрій горцевський у своєму телеграм, але губернатор ростовської області василь голубєв стверджує, що інформація про БПЛА не підтверджується, ппо країни-окупанта не працювало, передає УНН.
Деталі
У середу, 17 січня, на поліефірному заводі в шахтах ростовській області, як вказують росЗМІ, загорівся цех із виробництва наповнювачів для матраців і подушок: за різними даними вогнем охоплено сотні квадратних метрів, повідомляється про двох постраждалих.
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Очевидці стверджують, що спочатку чули вибух. Керівник адміністрації шахт андрій горцевський розповів у телеграм-каналі, що після 11 годин на території заводу було зафіксовано "хлопок", після чого розпочалася пожежа.
Об 11.10 на території ТОВ "Шахтинський поліефірний завод" було зафіксовано хлопок. Потім сталося загоряння на площі до 1 тис.кв.м
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Але губернатор голубєв не підтверджує удару безпілотника по заводу. ППО в цей час не працювала, уточнив він.
Інформація про БПЛА не підтверджується. За даними військових, ППО в цей час не працювало
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