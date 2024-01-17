Окупанти вчергове обстріляли прифронтову ТЕС

Теплова електростанція ДТЕК в прифронтовій зоні була вкотре обстріляна російськими військами. В результаті є пошкодження обладнання підприємства, повідомляють ДТЕК, передає УНН.

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Внаслідок ворожих обстрілів енергетичного об’єкту пошкоджено обладнання теплоелектростанції ДТЕК. Енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків, йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Також зазначається, що останнім часом рф майже щодня та щоночі атакує прифронтову теплоелектростанцію. Лише за першу половину цього опалювального сезону було здійснено майже три десятки атак на неї.

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