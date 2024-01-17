Оккупанты в очередной раз обстреляли прифронтовую ТЭС

Тепловая электростанция ДТЭК в прифронтовой зоне была в очередной раз обстреляна российскими войсками. В результате есть повреждения оборудования предприятия, сообщают ДТЭК, передает УНН.

Детали

Вследствие вражеских обстрелов энергетического объекта повреждено оборудование теплоэлектростанции ДТЭК. Энергетики уже начали ликвидацию последствий, говорится в сообщении.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Также отмечается, что в последнее время рф почти ежедневно и каждую ночь атакует прифронтовую теплоэлектростанцию. Только за первую половину этого отопительного сезона было совершено почти три десятка атак на нее.

Мы выстоим этой зимой: Галущенко обсудил с партнерами ситуацию в энергосекторе Украины