Мы выстоим этой зимой: Галущенко обсудил с партнерами ситуацию в энергосекторе Украины
По словам министра энергетики Германа Галущенко, энергетический сектор Украины имеет достаточно резервов, чтобы пережить зиму, несмотря на постоянные атаки на его инфраструктуру.
Обсудили реализацию формулы мира: Зеленский в Давосе встретился с президентом Руанды в Давосе
На Всемирном экономическом форуме в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский обсудил формулу мира с президентом Руанды Полем Кагаме, подчеркнув важную роль африканских стран в вопросах мира. Зеленский также раскрыл планы по проведению первого Глобального саммита мира в Швейцарии.
В рф распространяют фейковое видео о выстреле в работника ТЦК - полиция призывает доверять только официальным источникам
Фейковое видео, которое распространяется в России, якобы демонстрирующее стрельбу в торговом центре, является мистификацией, заявляют в Национальной полиции Украины. Они предостерегли общественность от доверия к неофициальным источникам и подтвердили, что видео содержит явные признаки подделки.
еРобота: жители Одесской области получили 85 млн грн на создание и развитие собственного бизнеса
Среди получателей средств, в частности, внутренне-перемещенные лица и участники боевых действий, уточняет Кипер.
Работал на российские спецслужбы: в Эстонии задержали профессора университета
Вячеслав Морозов, гражданин рф, профессор Тартуского университета, был арестован эстонской полицией по подозрению в разведывательной деятельности против Эстонии.
Спикер Палаты представителей США продолжает договариваться о сделке, которая разблокирует финансовую помощь Украине
Спикер Палаты представителей ведет переговоры о возможной сделке по ужесточению иммиграционного законодательства в обмен на финансирование Украины. Оказавшись между республиканцами, которые выступают за более жесткие законы, и необходимостью заключать соглашения с демократами, Джонсон склоняется к более ограничительному законопроекту.
На Харьковщине из-за лобового столкновения один человек погиб, двое травмированных: полиция выясняет детали ДТП
Лобовое столкновение автомобилей Subaru Forester и Toyota Aurion в Песочине Харьковской области привело к гибели одного человека и ранению двух человек, в том числе 3-летнего ребенка. Украинская полиция проводит расследование.
Решение об участии Украины в Олимпийских играх до сих пор не принято окончательно - Бидный
Как отметил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный, Украина все еще решает, участвовать ли в Олимпийских играх в соответствии со своими национальными интересами.
На Киевщине полиция расследует обстоятельства жесткой драки между двумя 14-летними девушками
В Киеве возбуждено уголовное дело по факту драки между двумя 14-летними девушками, о которой сообщалось в социальных сетях. Полиция установит степень тяжести телесных повреждений после того, как пострадавший ребенок пройдет судебно-медицинскую экспертизу.
Вслед за "Краковцом": польские перевозчики разблокировали границу на "Раве-Русской"
Польские перевозчики завершили блокирование двух пунктов пропуска на украинской границе. В настоящее время на въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков.