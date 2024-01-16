Мы выстоим этой зимой: Галущенко обсудил с партнерами ситуацию в энергосекторе Украины

Министр энергетики Украины Герман Галущенко проинформировал партнеров о ситуации в энергосекторе и потребности для пополнения резервов на случай повторения массированных вражеских атак. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Галущенко принял участие в очередном заседании высокого уровня Координационной группы G7+ по оказанию помощи энергосектору Украины.

Онлайн-встреча состоялась под руководством Джеффри Пайетта, заместителя Государственного секретаря США, и при участии представителей стран-членов группы G7+, представителей Европейского Союза, Энергетического Сообщества, Программы развития ООН.

У нас достаточно запасов угля, газа и ядерного топлива. И это дает нам уверенность сказать, что мы прошли половину зимы и мы выстоим до ее конца - подчеркнул Герман Галущенко.

По его словам, этого удалось достичь, в частности, благодаря масштабной ремонтной кампании на энергетических объектах, которая продолжается при координации Минэнерго. Для ее реализации используется и оборудование, предоставленное или приобретенное с помощью международных партнеров.

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Дополнение

В то же время Герман Галущенко отметил, что враг продолжает атаковать энергетические объекты, генерацию на прифронтовых территориях. Однако эффективная система противовоздушной обороны и меры по усилению физической защиты энергетических объектов не позволяют россиянам нанести весомые повреждения энергосистеме в целом.

Министр подчеркнул, что в этом году, кроме подготовки к следующему отопительному сезону, энергетический сектор Украины будет продолжать внедрение реформ.

Кроме того, Киев продолжит интеграцию в европейские энергетические рынки, наращивание мощности возобновляемой энергетики и реализацию задач для достижения глобальных климатических целей.

Участники заседания выразили готовность продолжать помощь Украине. В частности представитель председательствующей в G7 Италии подчеркнул, что его государство будет продолжать поддержку и прилагать усилия для координации сотрудничества на уровне группы G7+ для усиления устойчивости украинской энергосистемы к российским атакам. - подытожили в Миэнерго.

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Напомним,

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с руководством Программы развития ООН (UNDP), во время которой партнеры представили новую программу сотрудничества "Build back greener".