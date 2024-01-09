Вероятность есть, но достаточно низкая - Герус о возвращении к плановым отключениям света
Киев • УНН
Риск плановых отключений электроэнергии в Украине низкий, но возможен, если российские атаки будут направлены на энергетическую инфраструктуру, считает нардеп Герус; текущая генерация электроэнергии удовлетворяет спрос.
Вероятность возвращения Украины к плановым отключениям света есть, но она достаточно низкая. Она зависит от атак РФ по украинской энергосистеме. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
На вопрос, есть ли перспектива возвращения плановых отключений света, Герус ответил: "Есть вероятность, но она достаточно низкая".
Эта вероятность, конечно, зависит от того, какими будут ракетные атаки по украинской энергосистеме, поэтому полностью исключать такое невозможно, потому что, если будет массированная атака по энергетическим объектам, то какая-то вероятность этого существует
Также он отметил, что сейчас ситуация под контролем, и генерации достаточно.
"У нас серьезные морозы, соответственно, потребление растет, но генерации достаточно. Генерация наша покрывает, есть определенные возможности по импорту электроэнергии, и в случае таких потребностей заходит или коммерческий импорт, или "Укрэнерго" осуществляет так называемый аварийный импорт электроэнергии, когда подает запрос в соседние (страны - ред.). Поэтому ситуация под контролем, мы готовились к этой зиме", - рассказал Герус.
Дополнение
На фоне морозов в Украине максимально высокий уровень потребления электричества, украинцев просят экономить.
Вероятность есть, но достаточно низкая - Герус о возвращении к плановым отключениям света
Риск плановых отключений электроэнергии в Украине низкий, но возможен, если российские атаки будут направлены на энергетическую инфраструктуру, считает нардеп Герус; текущая генерация электроэнергии удовлетворяет спрос.
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