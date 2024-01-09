Вероятность есть, но достаточно низкая - Герус о возвращении к плановым отключениям света

Эксклюзив
Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
  •  124682 просмотра

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Эксклюзив
Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
  •  159775 просмотра

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
8 января  •  200779 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
8 января  •  207059 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  171407 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Эксклюзив
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
8 января  •  158668 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
8 января  •  151603 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
8 января  •  143060 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
7 января  •  151497 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  219658 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  245007 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  210946 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  201723 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  395740 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  165030 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
veroyatnost-yest-no-dostatochno-nizkaya-gerus-o-vozvrashchenii-k-planovim-otklyucheniyam-sveta

Вероятность есть, но достаточно низкая - Герус о возвращении к плановым отключениям света

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 12:44  •  17995 просмотра

Read in English

Риск плановых отключений электроэнергии в Украине низкий, но возможен, если российские атаки будут направлены на энергетическую инфраструктуру, считает нардеп Герус; текущая генерация электроэнергии удовлетворяет спрос.

Вероятность возвращения Украины к плановым отключениям света есть, но она достаточно низкая. Она зависит от атак РФ по украинской энергосистеме. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, есть ли перспектива возвращения плановых отключений света, Герус ответил: "Есть вероятность, но она достаточно низкая".

Эта вероятность, конечно, зависит от того, какими будут ракетные атаки по украинской энергосистеме, поэтому полностью исключать такое невозможно, потому что, если будет массированная атака по энергетическим объектам, то какая-то вероятность этого существует

- сказал Герус.

Также он отметил, что сейчас ситуация под контролем, и генерации достаточно.

"У нас серьезные морозы, соответственно, потребление растет, но генерации достаточно. Генерация наша покрывает, есть определенные возможности по импорту электроэнергии, и в случае таких потребностей заходит или коммерческий импорт, или "Укрэнерго" осуществляет так называемый аварийный импорт электроэнергии, когда подает запрос в соседние (страны - ред.). Поэтому ситуация под контролем, мы готовились к этой зиме", - рассказал Герус.

Дополнение

На фоне морозов в Украине максимально высокий уровень потребления электричества, украинцев просят экономить.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
Імовірність є, але достатньо низька - Герус про повернення до планових відключень світла
There is a possibility, but it is quite low - Gerus on returning to scheduled power outages
Новости по теме

Вероятность есть, но достаточно низкая - Герус о возвращении к плановым отключениям света

Риск плановых отключений электроэнергии в Украине низкий, но возможен, если российские атаки будут направлены на энергетическую инфраструктуру, считает нардеп Герус; текущая генерация электроэнергии удовлетворяет спрос.

Экономика •   •  17995 просмотра
Вероятность есть, но достаточно низкая - Герус о возвращении к плановым отключениям света

"Хезболла" заявила, что атаковала беспилотниками военную базу на севере Израиля

"Хезболла" атаковала израильскую военную базу в Цфате ударными беспилотниками. В ЦАХАЛе заявили, что пострадавших в результате атаки нет.

Новости Мира •   •  12593 просмотра
"Хезболла" заявила, что атаковала беспилотниками военную базу на севере Израиля

Оккупанты на оккупированных территориях набирают "полицаев" из числа местных - Центр нацсопротивления

Оккупанты на временно оккупированных территориях вербуют местных жителей в свою "полицию" из-за кадрового голода, позволяя приносить даже фальшивые документы об образовании.

Война •   •  18172 просмотра
Оккупанты на оккупированных территориях набирают "полицаев" из числа местных - Центр нацсопротивления

Дело "Короля обнала" Стрелковского, которого связывают с Гетманцевым: суд избрал меру пресечения руководителю одной из компаний

Руководителю компании, связанной с Вячеславом Стрелковским, избрана мера пресечения в виде залога в размере 121,2 млн грн в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

Криминал и ЧП •   •  12604 просмотра
Дело "Короля обнала" Стрелковского, которого связывают с Гетманцевым: суд избрал меру пресечения руководителю одной из компаний

2023 год признан самым жарким за всю историю наблюдений

2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Новости Мира •   •  12748 просмотра
2023 год признан самым жарким за всю историю наблюдений

россияне утром сбросили авиабомбу на поселок на Харьковщине: повреждены сельсовет и жилые дома

Российские войска обстреляли поселок Слобожанское на Харьковщине, повредив здания и едва не попав в энергетиков.

Война •   •  18465 просмотра
россияне утром сбросили авиабомбу на поселок на Харьковщине: повреждены сельсовет и жилые дома

Президент Нигерии отстранил министра гуманитарной политики из-за коррупционного скандала

Министр по гуманитарным вопросам Нигерии Бетта Эду отстранена от исполнения обязанностей на фоне расследования злоупотреблений с частным счетом для распределения грантов.

Новости Мира •   •  12712 просмотра
Президент Нигерии отстранил министра гуманитарной политики из-за коррупционного скандала

Во Франции предлагают усилить развитие атомной энергетики: климатические активисты возмущены

Франция предлагает новый энергетический законопроект, фокусирующийся на ядерной энергетике, при этом критики отмечают отсутствие целей для возобновляемой энергетики.

Новости Мира •   •  12883 просмотра
Во Франции предлагают усилить развитие атомной энергетики: климатические активисты возмущены

Херсон снова под ударом армии рф - ОВА

Российские войска атаковали Херсон.

Война •   •  22644 просмотра
Херсон снова под ударом армии рф - ОВА

Кандидат в президенты Тайваня Лай заявил, что готов возобновить переговоры с Китаем

Уильям Лай, фаворит президентских выборов на Тайване, открыт к возобновлению диалога с Китаем. Лай будет продолжать политику нынешней администрации по поддержке демократической фактической независимости Тайваня перед лицом угроз коммунистической партии Китая аннексировать его политическими, военными или экономическими средствами.

Новости Мира •   •  19120 просмотра
Кандидат в президенты Тайваня Лай заявил, что готов возобновить переговоры с Китаем