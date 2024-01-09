Імовірність є, але достатньо низька - Герус про повернення до планових відключень світла

Імовірність повернення України до планових відключень світла є, але вона достатньо низька. Вона залежить від атак рф по українській енергосистемі. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи є перспектива повернення планових відключень світла, Герус відповів: "Є ймовірність, але вона достатньо низька".

Ця ймовірність, звичайно, залежить від того, якими будуть ракетні атаки по українській енергосистемі, тому повністю виключати таке неможливо, тому що, якщо буде масована атака по енергетичних об’єктах, то якась ймовірність цього існує - сказав Герус.

Також він зазначив, що наразі ситуація під контролем, і генерації достатньо.

"У нас серйозні морози, відповідно, споживання зростає, але генерації достатньо. Генерація наша покриває, є певні можливості по імпорту електроенергії, і в разі таких потреб заходить або комерційний імпорт, або "Укренерго" здійснює так званий аварійний імпорт електроенергії, коли подає запит до сусідніх (країн – ред.). Тому ситуація під контролем, ми готувалися до цієї зими", - розповів Герус.

Доповнення

На тлі морозів в Україні максимально високий рівень споживання електрики, українців просять економити.