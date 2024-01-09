На тлі морозів максимально високий рівень споживання електрики: українців просять економити

Споживання електроенергії в Україні тримається на максимально високому рівні через посилення морозу. Наразі електроенергії власного виробництва вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів. Утім енергосистема потребує підтримки, українців закликають ощадливо споживати електрику. Тим часом негода знеструмила 1025 населених пунктів в 9 областях. Про це повідомили у вівторок у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання і генерація

"Рівень споживання продовжує зростати через значне похолодання по всій території країни. Вчора, 8 січня, добовий максимум споживання був ввечері, він був на 9,5% вище, ніж відповідний показник у попередній робочий день 5 січня. Наразі, станом на 9:00 рівень споживання на 5,8% перевищує вчорашній показник, який вже був досить високим", - повідомили в Укренерго.

Причиною називають значне посилення похолодання. Від 0 °C у п’ятницю, 5 січня, до -11 °C в понеділок, 8 січня. Сьогодні, 9 січня – прогнозована середньодобова температура -15°C.

Окрім того, як повідомляється, триває заживлення споживачів, знеструмлених через негоду в низці областей. "У регіонах, де відновлюється електропостачання, фіксується швидкий одномоментний зріст споживання. Це не лише створює значне додаткове навантаження на електростанції, але й перевантажує мережі передачі та розподілу електроенергії", - зазначили у компанії.

"Будь ласка, після відновлення електропостачання, не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно", - закликали в Укренерго.

"Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів", - повідомили у НЕК.

Але, як зауважується, "значне зростання споживання через посилення морозів створює суттєве додаткове навантаження на електростанції, які й так працюють на максимальній потужності, але мають додатково дуже швидко та суттєво збільшувати вироблення електроенергії, що може призвести до технологічних порушень".

"Просимо споживачів в найближчі дні особливо уважно поставитись до використання енергоємних електроприладів протягом всього дня з 09:00 до 19:00. Щоб допомогти енергосистемі працювати збалансовано в таких складних умовах, будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" - підкреслили в Укренерго.

Знеструмлення

Вчора вдень через негоду відключилась високовольтна повітряна лінія 330 кВ в південному регіоні. Тривають ремонтні роботи.

Сьогодні вранці дією захисту відключалась високовольтна повітряна лінія 330 кВ в іншій частині південного регіону. Енергоживлення споживачів було відновлено через 40 хвилин. Причини відключення з’ясовуються.

На ранок через негоду – сильний вітер, ожеледицю знеструмлено 1025 населених пунктів. У Дніпропетровській області 324 населені пункти, в Одеській – 268, в Миколаївській – 215, у Кіровоградській – 146, в Запорізькій – 51, в Київській – 4, в Чернігівській – 6, в Чернівецькій – 9. У Донецькій області понад добу – 2.

На ранок через бойові дії та з інших причин без світла залишається 485 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

Експорт/імпорт

Імпорт електроенергії здійснюється вдень зі Словаччини та Румунії. Експорт сьогодні не здійснюється, вказали у НЕК.