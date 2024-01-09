На фоне морозов максимально высокий уровень потребления электричества: украинцев просят экономить
Киев • УНН
Потребление электроэнергии в Украине достигло максимально высокого уровня на фоне резкого похолодания, и потребителей призывают экономить электричество, на фоне того, как продолжаются ремонтные работы после отключений, вызванных погодными условиями, которые затронули более 1000 населенных пунктов.
Потребление электроэнергии в Украине держится на максимально высоком уровне из-за усиления мороза. Сейчас электроэнергии собственного производства хватает для обеспечения энергоснабжения потребителей. Впрочем, энергосистема нуждается в поддержке, украинцев призывают экономно потреблять электричество. Между тем непогода обесточила 1025 населенных пунктов в 9 областях. Об этом сообщили во вторник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Потребление и генерация
"Уровень потребления продолжает расти из-за значительного похолодания по всей территории страны. Вчера, 8 января, суточный максимум потребления был вечером, он был на 9,5% выше, чем соответствующий показатель в предыдущий рабочий день 5 января. Сейчас, по состоянию на 9:00 уровень потребления на 5,8% превышает вчерашний показатель, который уже был достаточно высоким", - сообщили в Укрэнерго.
Причиной называют значительное усиление похолодания. От 0 °C в пятницу, 5 января, до -11 °C в понедельник, 8 января. Сегодня, 9 января - прогнозируемая среднесуточная температура -15 °C.
Кроме того, как сообщается, продолжается запитка потребителей, обесточенных из-за непогоды в ряде областей. "В регионах, где восстанавливается электроснабжение, фиксируется быстрый одномоментный рост потребления. Это не только создает значительную дополнительную нагрузку на электростанции, но и перегружает сети передачи и распределения электроэнергии", - отметили в компании.
"Пожалуйста, после восстановления электроснабжения, не включайте все мощные электроприборы одновременно", - призвали в Укрэнерго.
"Сейчас электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей", - сообщили в НЭК.
Но, как отмечается, "значительный рост потребления из-за усиления морозов создает существенную дополнительную нагрузку на электростанции, которые и так работают на максимальной мощности, но должны дополнительно очень быстро и существенно увеличивать выработку электроэнергии, что может привести к технологическим нарушениям".
"Просим потребителей в ближайшие дни особенно внимательно отнестись к использованию энергоемких электроприборов в течение всего дня с 09:00 до 19:00. Чтобы помочь энергосистеме работать сбалансировано в таких сложных условиях, пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!" - подчеркнули в Укрэнерго.
Обесточивание
Вчера днем из-за непогоды отключилась высоковольтная воздушная линия 330 кВ в южном регионе. Продолжаются ремонтные работы.
Сегодня утром действием защиты отключалась высоковольтная воздушная линия 330 кВ в другой части южного региона. Энергопитание потребителей было восстановлено через 40 минут. Причины отключения выясняются.
На утро из-за непогоды - сильного ветра, гололеда обесточены 1025 населенных пунктов. В Днепропетровской области 324 населенных пункта, в Одесской - 268, в Николаевской - 215, в Кировоградской - 146, в Запорожской - 51, в Киевской - 4, в Черниговской - 6, в Черновицкой - 9. В Донецкой области более суток - 2.
На утро из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 485 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.
Экспорт/импорт
Импорт электроэнергии осуществляется днем из Словакии и Румынии. Экспорт сегодня не осуществляется, указали в НЭК.
На фоне морозов максимально высокий уровень потребления электричества: украинцев просят экономить
Потребление электроэнергии в Украине достигло максимально высокого уровня на фоне резкого похолодания, и потребителей призывают экономить электричество, на фоне того, как продолжаются ремонтные работы после отключений, вызванных погодными условиями, которые затронули более 1000 населенных пунктов.
Комитет ВР поддержал законопроект, который позволит достроить Музей Голодомора за счет Канады
Парламентский комитет Украины одобрил законопроект о финансировании Канадой завершения строительства Музея Голодомора-геноцида, что является чрезвычайно важным по культурно-историческим причинам. Сумма финансирования составляет 15 миллионов канадских долларов.
"Мы его не находим": в ВС ВСУ не могут подтвердить информацию о якобы сбитии "шахеда" с реактивным двигателем
Представитель ВС ВС Украины Юрий Игнат заявил, что они не могут подтвердить сбитие нового беспилотника "шахед" с реактивным двигателем, поскольку не нашли доказательств.
Погодные условия: Гуменюк рассказала о причине отсутствия этой ночью атаки дронами
россия прекратила атаки беспилотников на Украину 9 января из-за плохой погоды, но продолжила обстрелы жилых районов.
Четыре арабские страны и Турция готовы начать подготовку к восстановлению Газы - Блинкен
Согласно заявлению Блинкена, четыре арабские страны готовы планировать послевоенное восстановление Газы и управление анклавом.
"Люди привыкли к войне, общественное мнение замедляет решения": премьер Эстонии призывает к разъяснению на Западе важности поддержки Украины
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призывает к последовательной адвокации в поддержку Украины, на фоне того, как Эстония планирует военную помощь в размере 0,25% своего ВВП в течение четырех лет.
"Охотился" на ПВО и HIMARS: под Славянском задержан российский информатор
В Донецкой области СБУ задержала информатора фсб, который сливал информацию о позициях украинских войск. Прежде всего он пытался выявить пункты базирования украинских комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня, в том числе типа M142 HIMARS.
Федоров анонсировал "єМалятко" для бизнеса в "Дія"
Украина планирует ввести "єМалятко" для бизнеса" в "Дія", где в прошлом году было зарегистрировано 229 тыс. физических лиц-предпринимателей.
Израиль усиливает удары по связанным с Ираном целям в Сирии - Reuters
Израиль переходит к более смертоносным ударам по связанным с Ираном целям в Сирии.
Бизнес за год открыл 229 тысяч ФЛП через "Дія"
В 2023 году более 229 000 украинцев открыли новые бизнесы как ФЛП, преимущественно в ІТ, розничной торговле и сфере красоты, воспользовавшись быстрым сервисом "Дія".