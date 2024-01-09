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На фоне морозов максимально высокий уровень потребления электричества: украинцев просят экономить

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 09:19  •  16590 просмотра

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Потребление электроэнергии в Украине достигло максимально высокого уровня на фоне резкого похолодания, и потребителей призывают экономить электричество, на фоне того, как продолжаются ремонтные работы после отключений, вызванных погодными условиями, которые затронули более 1000 населенных пунктов.

Потребление электроэнергии в Украине держится на максимально высоком уровне из-за усиления мороза. Сейчас электроэнергии собственного производства хватает для обеспечения энергоснабжения потребителей. Впрочем, энергосистема нуждается в поддержке, украинцев призывают экономно потреблять электричество. Между тем непогода обесточила 1025 населенных пунктов в 9 областях. Об этом сообщили во вторник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Потребление и генерация

"Уровень потребления продолжает расти из-за значительного похолодания по всей территории страны. Вчера, 8 января, суточный максимум потребления был вечером, он был на 9,5% выше, чем соответствующий показатель в предыдущий рабочий день 5 января. Сейчас, по состоянию на 9:00 уровень потребления на 5,8% превышает вчерашний показатель, который уже был достаточно высоким", - сообщили в Укрэнерго.

Причиной называют значительное усиление похолодания. От 0 °C в пятницу, 5 января, до -11 °C в понедельник, 8 января. Сегодня, 9 января - прогнозируемая среднесуточная температура -15 °C.

Кроме того, как сообщается, продолжается запитка потребителей, обесточенных из-за непогоды в ряде областей. "В регионах, где восстанавливается электроснабжение, фиксируется быстрый одномоментный рост потребления. Это не только создает значительную дополнительную нагрузку на электростанции, но и перегружает сети передачи и распределения электроэнергии", - отметили в компании.

"Пожалуйста, после восстановления электроснабжения, не включайте все мощные электроприборы одновременно", - призвали в Укрэнерго.

"Сейчас электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей", - сообщили в НЭК.

Но, как отмечается, "значительный рост потребления из-за усиления морозов создает существенную дополнительную нагрузку на электростанции, которые и так работают на максимальной мощности, но должны дополнительно очень быстро и существенно увеличивать выработку электроэнергии, что может привести к технологическим нарушениям". 

"Просим потребителей в ближайшие дни особенно внимательно отнестись к использованию энергоемких электроприборов в течение всего дня с 09:00 до 19:00. Чтобы помочь энергосистеме работать сбалансировано в таких сложных условиях, пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!" - подчеркнули в Укрэнерго.

Обесточивание

Вчера днем из-за непогоды отключилась высоковольтная воздушная линия 330 кВ в южном регионе. Продолжаются ремонтные работы.

Сегодня утром действием защиты отключалась высоковольтная воздушная линия 330 кВ в другой части южного региона. Энергопитание потребителей было восстановлено через 40 минут. Причины отключения выясняются.

На утро из-за непогоды - сильного ветра, гололеда обесточены 1025 населенных пунктов. В Днепропетровской области 324 населенных пункта, в Одесской - 268, в Николаевской - 215, в Кировоградской - 146, в Запорожской - 51, в Киевской - 4, в Черниговской - 6, в Черновицкой - 9. В Донецкой области более суток - 2.

На утро из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 485 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. 

Экспорт/импорт

Импорт электроэнергии осуществляется днем из Словакии и Румынии. Экспорт сегодня не осуществляется, указали в НЭК.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
На тлі морозів максимально високий рівень споживання електрики: українців просять економити
Amid frost electricity consumption is at exceptionally high level: Ukrainians are asked to save
Новости по теме

На фоне морозов максимально высокий уровень потребления электричества: украинцев просят экономить

Потребление электроэнергии в Украине достигло максимально высокого уровня на фоне резкого похолодания, и потребителей призывают экономить электричество, на фоне того, как продолжаются ремонтные работы после отключений, вызванных погодными условиями, которые затронули более 1000 населенных пунктов.

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