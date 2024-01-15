"Зелена" трансформація енергосектору: Україна розпочала нову програму співпраці з ООН
Київ • УНН
Міжнародні партнери, зокрема Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), допоможуть Україні у відновленні децентралізованого енергетичного сектору та прискоренні "зеленого" переходу.
Міжнародні партнери допоможуть Україні з відбудовою децентралізованого енергосектору та прискоренням "зеленого" переходу. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.
Деталі
Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з керівництвом Програми розвитку ООН (UNDP), під час якої партнери презентували нову Програму співпраці "Build back greener"
Участь у зустрічі взяли заступник регіонального директора Бюро ПРООН у країнах Європи та Центральної Азії Нік Рене Хартманн, постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє і заступник постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс, а також заступники міністра енергетики України Ярослав Демченков та Світлана Гринчук.
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Очільник Міненерго подякував ПРООН за допомогу українському енергосектору та участь організації в проєктах, що дозволяють посилювати стійкість енергосистеми.
Ми дуже цінуємо співпрацю з ПРООН. Її ефективність підтверджують реалізовані проєкти - уже встановлені високовольтні трансформатори, а також передані газові турбіни від наших японських партнерів. Це важливі складові посилення нашої енергетичної безпеки і стійкості енергосистеми
У відомстві розповіли, що нова програма співпраці передбачає коротко- та довгострокові проєкти "зеленої" трансформації енергетичного сектору.
А саме реконструкцію підстанцій високої та середньої напруги, зміцнення стійкості критичної муніципальної інфраструктури завдяки децентралізації генерації, децентралізовану модель виробництва "зеленої" енергії, підвищення енергоефективності в громадських будівлях.
Доповнення
Міністр наголосив, що нарощування потужностей розподіленої генерації відіграє важливу роль у підготовці до наступної зими.
Також під час зустрічі обговорювалися напрямки співпраці у збільшенні частки відновлюваних джерел енергії.
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Герман Галущенко зауважив, що відповідні цілі – невід’ємні складові Енергетичної стратегії України, яка відповідає загальноєвропейському Зеленому курсу і глобальним кліматичним цілям.
Очільник Міненерго також акцентував на перспективах впровадження і розвитку "розумних" мереж та мікромереж в Україні та залученні потенційних інвесторів для реалізації відповідних проєктів.
Нагадаємо
Україна досягла значного прогресу в реформуванні ринків електроенергії та природного газу. Причому показники імплементації в ключових сферах досягли високих відсотків, попри війну в країні.