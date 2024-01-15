"Зеленая" трансформация энергосектора: Украина начала новую программу сотрудничества с ООН

Международные партнеры помогут Украине с восстановлением децентрализованного энергосектора и ускорением "зеленого" перехода. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с руководством Программы развития ООН (UNDP), во время которой партнеры представили новую Программу сотрудничества "Build back greener" - резюмировали в ведомстве.

Во встрече приняли участие заместитель регионального директора Бюро ПРООН в странах Европы и Центральной Азии Ник Рене Хартманн, постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье и заместитель постоянного представителя ПРООН в Украине Христофорос Политис, а также заместители министра энергетики Украины Ярослав Демченков и Светлана Гринчук.

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Глава Минэнерго поблагодарил ПРООН за помощь украинскому энергосектору и участие организации в проектах, позволяющих усиливать устойчивость энергосистемы.

Мы очень ценим сотрудничество с ПРООН. Его эффективность подтверждают реализованные проекты - уже установлены высоковольтные трансформаторы, а также переданы газовые турбины от наших японских партнеров. Это важные составляющие усиления нашей энергетической безопасности и устойчивости энергосистемы - подчеркнул Герман Галущенко.

В ведомстве рассказали, что новая программа сотрудничества предусматривает кратко- и долгосрочные проекты "зеленой" трансформации энергетического сектора.

А именно реконструкцию подстанций высокого и среднего напряжения, укрепление устойчивости критической муниципальной инфраструктуры благодаря децентрализации генерации, децентрализованную модель производства "зеленой" энергии, повышение энергоэффективности в общественных зданиях.

Дополнение

Министр подчеркнул, что наращивание мощностей распределенной генерации играет важную роль в подготовке к следующей зиме.

Также во время встречи обсуждались направления сотрудничества в увеличении доли возобновляемых источников энергии.

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Герман Галущенко отметил, что соответствующие цели - неотъемлемые составляющие Энергетической стратегии Украины, которая соответствует общеевропейскому Зеленому курсу и глобальным климатическим целям.

Глава Минэнерго также акцентировал на перспективах внедрения и развития "умных" сетей и микросетей в Украине и привлечении потенциальных инвесторов для реализации соответствующих проектов.

Напомним,

Украина достигла значительного прогресса в реформировании рынков электроэнергии и природного газа. Причем показатели имплементации в ключевых сферах достигли высоких процентов, несмотря на войну в стране.