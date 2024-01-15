"Зеленая" трансформация энергосектора: Украина начала новую программу сотрудничества с ООН

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  171200 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  241048 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  239705 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  215374 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  206014 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  187054 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  157311 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

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Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  133058 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  142654 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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Новости по теме

"Зеленая" трансформация энергосектора: Украина начала новую программу сотрудничества с ООН

Международные партнеры, в частности Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), помогут Украине в восстановлении децентрализованного энергетического сектора и ускорении "зеленого" перехода.

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"Зеленая" трансформация энергосектора: Украина начала новую программу сотрудничества с ООН

Пригласил посетить Украину и совместно поработать в бригадах ВСУ: Залужный поговорил с итальянским адмиралом Драгоне

Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Италии адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.

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Пригласил посетить Украину и совместно поработать в бригадах ВСУ: Залужный поговорил с итальянским адмиралом Драгоне

Латвия призывает правительство Франции не допускать россиян и белорусов на Олимпиаду-2024 в Париже

Латвийские парламентарии обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже, поддержав предыдущие призывы украинских спортсменов не допустить россиян, которые поддерживают войну, к участию в них.

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Латвия призывает правительство Франции не допускать россиян и белорусов на Олимпиаду-2024 в Париже

Оккупанты поставили перед собой новую цель на Марьинском направлении - Штупун

Российские войска активно пытаются захватить село Новомихайловка Марьинского района Донецкой области, сообщает Александр Штупун.

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Оккупанты поставили перед собой новую цель на Марьинском направлении - Штупун

В Кривом Роге из-за непогоды около 8 тысяч горожан остались без света

Непогода в Кривом Роге вызвала массовые обрывы внутриквартальных линий, из-за чего около 8 000 человек остались без света. Над восстановлением электроснабжения работают 29 бригад ДТЭК Днепровские электросети.

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В Кривом Роге из-за непогоды около 8 тысяч горожан остались без света

В результате нападения в пригороде Тель-Авива, погибла женщина и несколько человек получили ранения

В пригороде Тель-Авива погибла женщина и 19 человек получили ранения, когда двое подозреваемых, вероятно, палестинцев, жителей Хеврона, протаранили людей в нескольких местах на угнанных автомобилях. Полиция квалифицировала инцидент как "серьезное террористическое нападение".

Новости Мира •   •  10639 просмотра
В результате нападения в пригороде Тель-Авива, погибла женщина и несколько человек получили ранения

Зеленский встретился с президентом Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский провел официальную встречу с президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Зеленский находится в Швейцарии с рабочим визитом, в рамках которого посетит Давосский форум.

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Зеленский встретился с президентом Швейцарии

"Укрнафта" увеличила добычу нефти и газа в 2023 году

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти, что на 3% больше, чем в 2022 году, и 1,0974 млрд кубометров газа, что на 6% больше, чем в предыдущем году.

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"Укрнафта" увеличила добычу нефти и газа в 2023 году

Восточные страны ЕС требуют ввозных пошлин на украинское зерно - Reuters

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии потребовали от ЕС ввести импортные пошлины на украинское зерно.

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Восточные страны ЕС требуют ввозных пошлин на украинское зерно - Reuters

Украина победит независимо от партийной принадлежности следующего президента США - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что независимо от партийной принадлежности следующего президента США, Украина выиграет, поскольку помощь Украине соответствует стратегическим интересам США.

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Украина победит независимо от партийной принадлежности следующего президента США - Кулеба