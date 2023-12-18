В случае сильных морозов не прогнозируются блэкауты - Галущенко

В случае сильных морозов в Украине блэкауты не прогнозируются. Повлиять на отключение света могут обстрелы и стихийное бедствие. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью телеканалу "Рада", передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос возможны ли отключения света, блэкауты на случай более сильных морозов, Галущенко ответил:

"Нет, на случай...Смотрите, блэкауты могут быть в случае стихийного бедствия, и мы имели такие ситуации несколько недель назад в Одесской области, потом циклон пошел на запад Украины и также повлиял на отключение. Это единственный фактор, кроме военного влияния".

Дополнение

Ранее Галущенко заявлял, что Украина готова к прохождению зимы без отключений света если не будет массированных обстрелов и стихийных бедствий.

12 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию, особенно в пиковые вечерние и утренние часы.