В случае сильных морозов не прогнозируются блэкауты - Галущенко
Киев • УНН
Министр энергетики Украины Герман Галущенко уверяет, что сильные морозы не приведут к отключению электроэнергии, объясняя возможные отключения обстрелами или стихийными бедствиями.
В случае сильных морозов в Украине блэкауты не прогнозируются. Повлиять на отключение света могут обстрелы и стихийное бедствие. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью телеканалу "Рада", передает корреспондент УНН.
Детали
На вопрос возможны ли отключения света, блэкауты на случай более сильных морозов, Галущенко ответил:
"Нет, на случай...Смотрите, блэкауты могут быть в случае стихийного бедствия, и мы имели такие ситуации несколько недель назад в Одесской области, потом циклон пошел на запад Украины и также повлиял на отключение. Это единственный фактор, кроме военного влияния".
Дополнение
Ранее Галущенко заявлял, что Украина готова к прохождению зимы без отключений света если не будет массированных обстрелов и стихийных бедствий.
12 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию, особенно в пиковые вечерние и утренние часы.
В случае сильных морозов не прогнозируются блэкауты - Галущенко
Министр энергетики Украины Герман Галущенко уверяет, что сильные морозы не приведут к отключению электроэнергии, объясняя возможные отключения обстрелами или стихийными бедствиями.
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