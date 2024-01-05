Декарбонизация энергетики: глава Госэнергоэффективности назвала приоритеты агентства в 2024 году
Приоритетом для Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению на следующий год является стимулирование декарбонизации и энергоэффективной трансформации.
В Украине изменились правила ввоза лекарственных средств: что известно
Украина смягчила правила импорта лекарств, разрешив ввоз при наличии информационной справки.
В начале этого года планируют завершить строительство водопровода на Днепропетровщине
Проект по строительству водопровода в Днепропетровской области, имеющий решающее значение после разрушения Каховской плотины, должен завершиться в начале этого года.
Враг обстрелял Херсон: попал в жилой дом и склад с гумпомощью, есть пострадавшие
россияне попали в жилой дом и склад гуманитарной помощи в Херсоне; четыре человека пострадали.
Команда Вадима Столара устроила праздник и раздала подарки детям из прифронтовых городов
Команда Вадима Столара устроила праздник и раздала подарки детям из прифронтовых городов.
В небе над Украиной уничтожили 21 из 29 "шахедов"
Силы обороны сбили 21 из 29 российских беспилотников "шахед" во время ночной атаки; большинство из них были перехвачены мобильными огневыми группами.
Паралимпиец Оскар Писториус, который убил подругу 11 лет назад, досрочно вышел из тюрьмы
Паралимпиец Оскар Писториус был условно-досрочно освобожден после десяти лет заключения за убийство своей девушки Ривы Стинкамп.
Вследствие последних массированных ударов рф по Украине в воздух попало почти 5000 тонн диоксида углерода - Минприроды
Масштабные атаки россии на Украину привели к выбросу почти 5 000 тонн CO2; в Киеве - 1 500 тонн, критического загрязнения воздуха не произошло.
Умеров проинформировал министра обороны Польши о ситуации на фронте и пригласил его в Киев
Министр обороны Украины проинформировал Польшу о ситуации на фронте и пригласил своего коллегу в Киев.
Украинцам разрешили брать авто в аренду с помощью Дії
В Украине упростили пользователям Дії отправку документов через приложение при оформлении проката автомобилей.