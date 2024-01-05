Декарбонизация энергетики: глава Госэнергоэффективности назвала приоритеты агентства в 2024 году

В планах Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению приоритетом является стимулирование декарбонизации и энергоэффективной трансформации. Об этом заявила председатель агентства Анна Замазеева, передает УНН.

Детали

Замазеева провела встречу с главами дипмиссий и общественностью, на которой рассказала о работе Агентства в 2023 году.

Первый шаг к системному внедрению энергоэффективных решений - создание законодательной основы, выработка стратегии и инструментов для реализации соответствующей государственной политики. При этом в своей работе мы, в первую очередь, опираемся на евроинтеграционные обязательства, а также на наш путеводитель - Национальный план действий по энергоэффективности до 2030 года. - подчеркнула Замазеева

По ее словам, 2024 год Агентство планирует продолжать работу для обеспечения полноценного функционирования созданных инструментов и программ стимулирования декарбонизации и энергоэффективной трансформации.

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В частности, планируется аккумулировать около $26 миллионов для работы Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации, расширить количество региональных офисов, а также стимулировать использование альтернативных видов топлива.

Нашим неизменным приоритетом есть и будет реализация госполитики в таких актуальных для евроинтеграции и восстановления направлениях, как повышение энергоэффективности, развитие сферы альтернативных видов топлива, декарбонизация - подытожила председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Дополнение

Отмечается, что в соответствии имплементации норм Закона "Об энергетической эффективности": было разработано и согласовано 14 нормативно-правовых актов.

Для выполнения требований Соглашения Украина-ЕС мы в этом году разработали 12 техрегламентов по экодизайну и энергомаркировке.

Кроме того, для имплементации требований ЕС по развитию высокоэффективной когенерации принят соответствующий фундаментальный закон, который предусматривает переход Украины на высокоэффективные когенерационные установки, и уже разработано 6 подзаконных актов.

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Госэнергоэффективности также выступило за создание Фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации.

В этом году открыты первые 2 региональных офиса декарбонизации и энергоэффективности (Днепр, Кропивницкий) для сотрудничества с органами местного самоуправления.

Также создана уникальная мультимедийная платформа по декарбонизации UANDP, которая объединит сбор проектов, предоставление технических энергоэффективных решений и финансовые инструменты для их реализации.

Вместе с Мининфраструктуры разрабатываем программы, благодаря которым мы сможем поддержать как общины, так и предприятия во внедрении энергоэффективных проектов - отметила Анна Замазеева.

Напомним,

Украина достигла значительного прогресса в реформировании рынков электроэнергии и природного газа. Причем показатели имплементации в ключевых сферах достигли высоких процентов, несмотря на войну в стране.