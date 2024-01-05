Декарбонізація енергетики: голова Держенергоефективності назвала пріоритети агентства у 2024 році

У планах Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження пріоритетом є стимулювання декарбонізації та енергоефективної трансформації. Про це заявила голова агентства Ганна Замазєєва, передає УНН.

Деталі

Замазєєва провела зустріч з головами дипмісій та громадськістю, на якій розповіла про роботу Агентства у 2023 році.

Перший крок до системного впровадження енергоефективних рішень – створення законодавчого підґрунтя, вироблення стратегії та інструментів для реалізації відповідної державної політики. При цьому у своїй роботі ми, в першу чергу, спираємося на євроінтеграційні зобов’язання, а також на наш дороговказ - Національний план дій з енергоефективності до 2030 року. - наголосила Замазєєва

За її словами, 2024 рік Агентство планує продовжувати роботу для забезпечення повноцінного функціонування створених інструментів та програм стимулювання декарбонізації та енергоефективної трансформації.

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Зокрема, планується акумулювати близько $26 мільйонів для роботи Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, розширити кількість регіональних офісів, а також стимулювати використання альтернативних видів палива.

Нашим незмінним пріоритетом є і буде реалізація держполітики у таких актуальних для євроінтеграції та відбудови напрямах, як підвищення енергоефективності, розвиток сфери альтернативних видів палива, декарбонізація - підсумувала голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

Доповнення

Зазначається, що відповідно імплементації норм Закону "Про енергетичну ефективність": було розроблено та погоджено 14 нормативно-правових актів.

Для виконання вимог Угоди Україна-ЄС ми цьогоріч розробили 12 техрегламентів з екодизайну та енергомаркування.

Крім того, для імплементації вимог ЄС по розвитку високоефективної когенерації прийнято відповідний фундаментальний закон, який передбачає перехід України на високоефективні когенераційні установки, та вже розроблено 6 підзаконних актів.

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Держенергоефективності також виступило за створення Фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації.

Цьогоріч відкрито перші 2 регіональних офіси декарбонізації та енергоефективності (Дніпро, Кропивницький) для співпраці з органами місцевого самоврядування.

Також створено унікальну мультимедійну платформу з декарбонізації UANDP, яка об’єднає збір проєктів, надання технічних енергоефективних рішень та фінансові інструменти для їх реалізації.

Разом з Мінінфраструктури розробляємо програми, завдяки яким ми зможемо підтримати як громади, так і підприємства у впровадженні енергоефективних проектів – зазначила Ганна Замазєєва.

Нагадаємо

Україна досягла значного прогресу в реформуванні ринків електроенергії та природного газу. Причому показники імплементації в ключових сферах досягли високих відсотків, попри війну в країні.