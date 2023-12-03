Украина и Италия договорились о сотрудничестве в развитии возобновляемой энергетики
Киев • УНН
Украина и Италия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития возобновляемой энергетики, сосредоточившись на энергетическом переходе и возобновляемой энергетике во время послевоенного восстановления Украины.
Министерство энергетики Украины и Министерство окружающей среды и энергетической безопасности Италии подписали меморандум о сотрудничестве в развитии возобновляемой энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнергетики Украины, передает УНН.
Детали
Соответствующий документ подписали заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук и вице-министр министерства окружающей среды Италии Ванниа Гава в рамках Конференции ООН по изменению климата COP28, которая проходит в Дубае.
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Зеленый переход и развитие возобновляемой энергетики определены одними из ключевых задач Энергетической стратегии Украины до 2050 года, которая была представлена министром энергетики Германом Галущенко. Углубление сотрудничества в этих областях с нашими итальянскими партнерами имеет важное значение для Украины, и мы рады сегодня заключить соответствующий меморандум
Стороны договорились о сотрудничестве в сфере энергетического перехода и ВИЭ. В частности во время послевоенного восстановления и восстановления Украины для достижения целей декарбонизации всего энергосектора.
Дополнение
Меморандум предусматривает сотрудничество в таких сферах интересов:
- передача технологий и развитие потенциала в секторе возобновляемой энергии и энергоэффективности; - обмен лучшими практиками и знаниями в энергетическом переходе и инновационных технологиях в процессе декарбонизации;
- ускорение развертывания и использования возобновляемого водорода, экологически чистого биогаза и биометана;
- усиление участия общественности и обмен передовым опытом в управлении энергетической системой, включая редакцию Национального энергетического и климатического планов (NECP).
Напомним
Более 20 стран поддержали Декларацию COP28 о увеличении мощностей ядерной энергетики втрое к 2050 году, признавая ключевую роль ядерной энергетики в достижении глобальных нулевых выбросов парниковых газов.
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Украина и Италия договорились о сотрудничестве в развитии возобновляемой энергетики
Украина и Италия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития возобновляемой энергетики, сосредоточившись на энергетическом переходе и возобновляемой энергетике во время послевоенного восстановления Украины.
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