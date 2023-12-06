Украина представила отчет о декарбонизации и план по энергетике на СОР28
В правительстве разрабатывают планы по увеличению доли возобновляемой энергетики в структуре производства электроэнергии в Украине. Возобновляемые источники будут составлять 27 процентов уже к 2030 году.
2023 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений - Copernicus
Служба изменения климата ЕС Copernicus, в разгар переговоров по климату на CAP28 объявила, что 2023 год будет самым жарким во всем мире с начала ведения записей в середине 19 века.
Харьковская область утром подверглась новым вражеским ударам, двое раненых
Российские войска обстреляли гражданские районы в Харьковской области, ранив жителей и повредив инфраструктуру, включая жилые дома и амбулаторию.
"Укрзализныця" запустила сервис заказа билетов для военных
Отныне военнослужащие могут приобрести проездной документ, даже если поездка внезапная, а билеты уже раскупили.
В этом году 1,3 миллиона украинцев во время эпидемиологического сезона переболели гриппом или COVID.
В этом эпидсезоне украинцы болеют на 40 процентов больше по сравнению с прошлым годом - Кузин.
Только в экстренных случаях: в россии запретят ученикам использовать мобильные телефоны в школах
В россии одобрили законопроект о запрете использования мобильных телефонов в школах, разрешив их только в экстренных случаях.
"Прямая линия" с путиным: больше всего россиян интересует, когда закончится война
Опрос "Левада-центра" показал, что 21% россиян хотят спросить путина, когда закончится война с Украиной, отодвинув на второй план другие проблемы, такие как пенсии и социальные вопросы.
Словацкие дальнобойщики угрожают снова блокировать границу с Украиной
Словацкие дальнобойщики угрожают заблокировать пункт пропуска "Вишне Немецкое-Ужгород" с Украиной, если ситуация с разрешениями для украинских перевозчиков не разрешится.
Правящая партия Венгрии внесла резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС
Венгерская партия "Фидес" подала в парламент резолюцию, в которой выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС накануне важного саммита Евросоюза. Они утверждают, что этот процесс должен основываться на консенсусе и тщательной оценке потенциального влияния Украины на ЕС.
Флагман украинского научно-исследовательского флота, ледокол "Ноосфера", дошел до острова Кинг Джордж в Антарктике
Украинский исследовательский ледокол "Ноосфера" достиг острова Кинг-Джордж в Антарктиде, пройдя из Кейптауна сквозь штормы 19-дневный путь длиной 4125 миль. В ближайшие дни будет продолжаться разгрузка запасов, после чего путь к станции "Академик Вернадский" будет продолжен.