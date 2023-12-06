Украина представила отчет о декарбонизации и план по энергетике на СОР28

В рамках климатического саммита СОР28 Украина презентовала предварительную версию Национального плана по энергетике и климату на период 2025-2030 годов. Как сообщило министерство экономики Украины, в нем речь идет об увеличении доли возобновляемых источников энергии и сокращении выбросов, передает УНН.

К 2030 году мы ожидаем, что 27% будут составлять возобновляемые источники энергии в конечном потреблении энергии, на 30% произойдет сокращение выбросов метана, и мы постепенно будем отказываться от использования угля до 2035 года. Пока мы еще обсуждаем другие амбициозные цели и будем рады представить их в первом проекте НПЭК в декабре 2023 года – январе 2024 года – рассказал замминистра экономики Алексей Соболев.

Детали

5 декабря в рамках Климатической конференции ООН СОР 28 Украина представила отчет о декарбонизации энергосектора до 2050 года и предварительную версию НПЭК. Заместитель министра Алексей Соболев рассказал о целях и результатах первых моделировок для НПЭК.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко презентовал отчет, где были представлены планы по сокращение выбросов к 2050 году.

Также выступил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. Он поделился ключевыми компонентами развития климатической политики в Украине.

Напомним

Более 20 стран, включая США и Великобританию, одобрили декларацию COP28 об утроении мощностей атомной энергетики до 2050 года.

Герман Галущенко подчеркнул важность этих намерений для Украины, где атомная генерация даже после оккупации Запорожской АЭС продолжает производить более 55% электроэнергии в стране.

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