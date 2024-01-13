Украина спокойно проходит этот отопительный сезон - Галущенко
Киев • УНН
Энергетическая система Украины остается стабильной во время отопительного сезона, несмотря на российские атаки и предыдущие повреждения объектов, заявляет министр энергетики Галущенко.
Украинская энергосистема демонстрирует свою устойчивость и стабильно проходит нынешний отопительный сезон. Однако россия может прибегнуть к энергетическому террору и систематическим атакам на украинские энергетические объекты. Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал в интервью телемарафону, которого цитирует Минэнерго, передает УНН.
Мы выдерживаем и проходим. Пол зимы уже пройдено и система действительно показала свою устойчивость. Критически повлиять на систему могут только стихийные бедствия и массированные атаки врага. Опасности отключений по другим причинам нет
Галущенко напомнил, что в 2023 году была проведена самая масштабная ремонтная кампания на энергетических объектах Украины, благодаря которой была значительно усилена энергосистема после вражеских атак.
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"По состоянию на конец весны прошлого года до 50% энергосистемы подверглось воздействию ударов. Поэтому важно было максимально восстановиться. У нас шли плановые ремонты, но важно было восстановить утраченную генерацию, которая была существенно разбита. Мы ставили цель до начала ОЗП восстановить 1,7 ГВт в системе, на сегодня уже восстановлено 2,2 ГВт. Мы спокойно проходим этот отопительный сезон", - подчеркнул он.
Министр отметил, что, кроме ремонтов, украинские энергетики реализовали программу пассивной защиты энергообъектов, которая предусматривает специальные конструкции для защиты критических узлов на объектах генерации и передачи электроэнергии.
"Но лучшая защита для энергетики - это системы противовоздушной обороны", - добавил Галущенко.
Украина спокойно проходит этот отопительный сезон - Галущенко
Энергетическая система Украины остается стабильной во время отопительного сезона, несмотря на российские атаки и предыдущие повреждения объектов, заявляет министр энергетики Галущенко.
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