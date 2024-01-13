Україна спокійно проходить цей опалювальний сезон - Галущенко
Київ • УНН
Енергетична система України залишається стабільною під час опалювального сезону, незважаючи на російські атаки та попередні пошкодження об'єктів, заявляє міністр енергетики Галущенко.
Українська енергосистема демонструє свою стійкість і стабільно проходить нинішній опалювальний сезон. Проте росія може вдатися до енергетичного терору та систематичних атак на українські енергетичні об’єкти. Про це міністр енергетики України Герман Галущенко розповів в інтерв’ю телемарафону, якого цитує Міненерго, передає УНН.
Ми витримуємо і проходимо. Пів зими вже пройдено і система дійсно показала свою стійкість. Критично вплинути на систему можуть тільки стихійні лиха і масовані атаки ворога. Небезпеки відключень через інші причини немає
Галущенко нагадав, що у 2023 році було проведено наймасштабнішу ремонтну кампанію на енергетичних об’єктах України, завдяки якій було значно посилено енергосистему після ворожих атак.
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"Станом на кінець весни минулого року до 50% енергосистеми зазнало впливу ударів. Тому важливо було максимально відновитися. У нас ішли планові ремонти, але важливо було відновити втрачену генерацію, яка була суттєво розбита. Ми ставили за мету до початку ОЗП відновити 1,7 ГВт в системі, на сьогодні вже відновлено 2,2 ГВт. Ми спокійно проходимо цей опалювальний сезон", - наголосив він.
Міністр зазначив, що, окрім ремонтів, українські енергетики реалізували програму пасивного захисту енергооб’єктів, яка передбачає спеціальні конструкції для захисту критичних вузлів на об’єктах генерації і передачі електроенергії.
"Але найкращий захист для енергетики – це системи протиповітряної оборони", - додав Галущенко.