Ми вистоїмо цієї зими: Галущенко обговорив з партнерами ситуацію в енергосекторі України
Київ • УНН
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, енергетичний сектор України має достатньо резервів, щоб пережити зиму, незважаючи на постійні атаки на його інфраструктуру.
Міністр енергетики України Герман Галущенко поінформував партнерів про ситуацію в енергосекторі і потреби для поповнення резервів на випадок повторення масованих ворожих атак. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.
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Зазначається, що Галущенко взяв участь у черговому засіданні високого рівня Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України.
Онлайн-зустріч відбулась під керівництвом Джеффрі Пайєтта, заступника Державного секретаря США, та за участі представників країн-членів групи G7+, представників Європейського Союзу, Енергетичного Співтовариства, Програми розвитку ООН.
У нас достатньо запасів вугілля, газу і ядерного палива. І це дає нам впевненість сказати, що ми пройшли половину зими і ми вистоїмо до її кінця
За його словами, цього вдалося досягти, зокрема, завдяки наймасштабнішій ремонтній кампанії на енергетичних об’єктах, що триває за координації Міненерго. Для її реалізації використовується і обладнання, надане або придбане за допомогою міжнародних партнерів.
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Доповнення
Водночас Герман Галущенко наголосив, що ворог продовжує атакувати енергетичні об’єкти, генерацію на прифронтових територіях. Проте ефективна система протиповітряної оборони і заходи з посилення фізичного захисту енергетичних об’єктів не дозволяють росіянам завдати вагомих пошкоджень енергосистемі в цілому.
Міністр наголосив, що цього року, окрім підготовки до наступного опалювального сезону, енергетичний сектор України буде продовжувати впровадження реформ.
Крім того, Київ продовжить інтеграцію до європейських енергетичних ринків, нарощення потужності відновлюваної енергетики і реалізацію завдань для досягнення глобальних кліматичних цілей.
Учасники засідання висловили готовність продовжувати допомогу Україні. Зокрема представник головуючої у G7 Італії підкреслив, що його держава буде продовжувати підтримку і докладатиме зусиль для координації співпраці на рівні групи G7+ для посилення стійкості української енергосистеми до російських атак.
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Нагадаємо
Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з керівництвом Програми розвитку ООН (UNDP), під час якої партнери презентували нову програму співпраці "Build back greener".