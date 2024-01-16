Ми вистоїмо цієї зими: Галущенко обговорив з партнерами ситуацію в енергосекторі України

ukenru
29 березня, 17:57 • 103687 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 121550 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 120688 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 159111 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 135097 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130734 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143162 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145560 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 387702 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172426 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Перебування в полоні зараховуватиметься в страховий стаж цивільним українцям

Перебування в полоні зараховуватиметься в страховий стаж цивільним українцям

29 березня, 21:27 • 9799 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 15276 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 12412 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 21285 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 19786 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 236639 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 387703 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 442416 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 450720 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360074 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 121551 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131669 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125801 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100024 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108689 перегляди
Актуальне
Ми вистоїмо цієї зими: Галущенко обговорив з партнерами ситуацію в енергосекторі України

Ми вистоїмо цієї зими: Галущенко обговорив з партнерами ситуацію в енергосекторі України

Київ • УНН

 • 35266 перегляди

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, енергетичний сектор України має достатньо резервів, щоб пережити зиму, незважаючи на постійні атаки на його інфраструктуру.

Міністр енергетики України Герман Галущенко поінформував партнерів про ситуацію в енергосекторі і потреби для поповнення резервів на випадок повторення масованих ворожих атак. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що Галущенко взяв участь у черговому засіданні високого рівня Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України.

Онлайн-зустріч відбулась під керівництвом Джеффрі Пайєтта, заступника Державного секретаря США, та за участі представників країн-членів групи G7+, представників Європейського Союзу, Енергетичного Співтовариства, Програми розвитку ООН. 

У нас достатньо запасів вугілля, газу і ядерного палива. І це дає нам впевненість сказати, що ми пройшли половину зими і ми вистоїмо до її кінця

- підкреслив Герман Галущенко.

За його словами, цього вдалося досягти, зокрема, завдяки наймасштабнішій ремонтній кампанії на енергетичних об’єктах, що триває за координації Міненерго. Для її реалізації використовується і обладнання, надане або придбане за допомогою міжнародних партнерів. 

Україна спокійно проходить цей опалювальний сезон - Галущенко13.01.24, 15:10 • 36480 переглядiв

Доповнення 

Водночас Герман Галущенко наголосив, що ворог продовжує атакувати енергетичні об’єкти, генерацію на прифронтових територіях. Проте ефективна система протиповітряної оборони і заходи з посилення фізичного захисту енергетичних об’єктів не дозволяють росіянам завдати вагомих пошкоджень енергосистемі в цілому. 

Міністр наголосив, що цього року, окрім підготовки до наступного опалювального сезону, енергетичний сектор України буде продовжувати впровадження реформ.

Крім того, Київ продовжить інтеграцію до європейських енергетичних ринків, нарощення потужності відновлюваної енергетики і реалізацію завдань для досягнення глобальних кліматичних цілей.

Учасники засідання висловили готовність продовжувати допомогу Україні. Зокрема представник головуючої у G7 Італії підкреслив, що його держава буде продовжувати підтримку і докладатиме зусиль для координації співпраці на рівні групи G7+ для посилення стійкості української енергосистеми до російських атак.

- підсумували в Міенерго.

Імовірність є, але достатньо низька - Герус про повернення до планових відключень світла 09.01.24, 14:44 • 30018 переглядiв

Нагадаємо

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з керівництвом Програми розвитку ООН (UNDP), під час якої партнери презентували нову програму співпраці "Build back greener".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,955.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,838.83