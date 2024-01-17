В ростовской области рф горит полиэфирный завод: огнем охвачены сотни квадратных метров, есть пострадавшие

В городе шахты, ростовской области, пылает завод по производству полиэфирного волокна. Согласно информации росСМИ, которые ссылаются на очевидцев, перед пожаром был слышен взрыв, - об этом также сообщал глава администрации шахт андрей горцевский в своем телеграм, но губернатор ростовской области василий голубев утверждает, что информация о БПЛА не подтверждается, ппо страны-оккупанта не работало, передает УНН.

Детали

В среду, 17 января, на полиэфирном заводе в Шахтах ростовской области, как указывают росСМИ, загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек: по разным данным огнем охвачены сотни квадратных метров, сообщается о двух пострадавших.

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Очевидцы утверждают, что сначала слышали взрыв. Руководитель администрации шахт Андрей Горцевский рассказал в телеграм-канале, что после 11 часов на территории завода был зафиксирован "хлопок", после чего начался пожар.

В 11.10 на территории ООО "Шахтинский полиэфирный завод" был зафиксирован хлопок. Затем произошло возгорание на площади до 1 тыс.кв.м - заявил горцевский.

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Но губернатор Голубев не подтверждает удар беспилотника по заводу. ПВО в это время не работала, уточнил он.

Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работало - заявил глава ростовской области.

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