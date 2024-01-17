В ростовской области рф горит полиэфирный завод: огнем охвачены сотни квадратных метров, есть пострадавшие

Эксклюзив
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
  •  16685 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

Эксклюзив
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
  •  45627 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
  •  126705 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
16 января  •  155555 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

Эксклюзив
Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
16 января  •  137116 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

Эксклюзив
Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
  •  131915 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

Эксклюзив
Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
16 января  •  129289 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

Эксклюзив
Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  143643 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Эксклюзив
Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  151536 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

Эксклюзив
Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  147194 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

В ростовской области рф горит полиэфирный завод: огнем охвачены сотни квадратных метров, есть пострадавшие

Завод по производству полиэфирного волокна в шахтах, ростовская область, россия, горит, охватив сотни квадратных метров. Известно о двух пострадавших. Перед пожаром был слышен взрыв, хотя губернатор региона отрицает, что это был удар с беспилотника.

Новости Мира •   •  5152 просмотра
В ростовской области рф горит полиэфирный завод: огнем охвачены сотни квадратных метров, есть пострадавшие

В Башкирии произошли стычки протестующих с полицией возле суда, который вынес приговор местному активисту

Возле суда в республике Башкортостан, где активист Фаил Алсинов был осужден за разжигание ненависти, произошли столкновения между полицией и около 2 000 протестующих.

Новости Мира •   •  5793 просмотра
В Башкирии произошли стычки протестующих с полицией возле суда, который вынес приговор местному активисту

Укрэнерго предупредило о дефиците электроэнергии на уровне 5% на фоне похолодания: призывает экономить

Из-за резкого похолодания в Украине наблюдается резкий рост потребления электроэнергии, что привело к 5% дефициту в энергосистеме. Укрэнерго призывает население экономно использовать электроэнергию в этих условиях.

Экономика •   •  6708 просмотра
Укрэнерго предупредило о дефиците электроэнергии на уровне 5% на фоне похолодания: призывает экономить

россияне проваливают паспортизацию на оккупированных территориях перед выборами - Юсов

Оккупанты на ВОТ сталкиваются с противодействием людей, которые отказываются принимать паспорта, что влияет на планы проведения "президентских выборов". Несмотря на прямое давление и репрессии, уровень паспортизации остается неудовлетворительным.

Политика •   •  8391 просмотра
россияне проваливают паспортизацию на оккупированных территориях перед выборами - Юсов

Посол США о ночных ударах рф по Харькову и Одессе: если это сойдет путину с рук, он не остановится на Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк предупреждает, что если нападения россии на украинских гражданских останутся безнаказанными, путин не остановится только на Украине.

Война •   •  12222 просмотра
Посол США о ночных ударах рф по Харькову и Одессе: если это сойдет путину с рук, он не остановится на Украине

Враг продолжает терроризировать мирное население Одесской области: Кипер о ночной атаке рф

россия продолжает терроризировать гражданское население в Одесской области. В результате ночной атаки 58 домов остались без отопления.

Война •   •  12298 просмотра
Враг продолжает терроризировать мирное население Одесской области: Кипер о ночной атаке рф

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес.

Экономика •   •  45627 просмотра
Эксклюзив
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

ГБР расследует не менее 300 уголовных производств в отношении нарушений работников ТЦК и ВВК

С начала полномасштабной войны россии против Украины Государственное бюро расследований (ГБР) расследует 300 случаев нарушений со стороны ТЦК и ВВК. На сегодняшний день 28 обвинительных актов направлено в суд.

Криминал и ЧП •   •  9495 просмотра
ГБР расследует не менее 300 уголовных производств в отношении нарушений работников ТЦК и ВВК

На Львовщине в результате пожара в доме погиб пожилой мужчина с 2-летней внучкой

Дедушка и его 2-летняя внучка погибли во время пожара в жилом доме во Львовской области, причем мужчина, как сообщается, пытался спасти ребенка, прикрыв его собой.

Криминал и ЧП •   •  9041 просмотра
На Львовщине в результате пожара в доме погиб пожилой мужчина с 2-летней внучкой

На Авдеевском направлении бойцы ССО уничтожили группу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ

Украинские спецназовцы ликвидировали группу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ на Авдеевском направлении. Вражеская группа, замеченная во время наблюдения, была полностью уничтожена минометным огнем.

Война •   •  12089 просмотра
На Авдеевском направлении бойцы ССО уничтожили группу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ